Zdroj: Za kroky proti Sputniku stojí britští kurátoři

„Královské úřady v poslední době podnikly řadu agresivních kroků proti ruským sdělovacím prostředkům: donutily korespondenta ruského média, aby opustil Londýn, nevydaly vízum na práci ruského novináře v Británii, odmítly povolit řadě ruských korespondentů účastnit se akcí, úmyslně jim ztěžují jejich práci,“ sdělil zdroj.

Rusko to vezme v úvahu při přijímání analogických opatření, uzavřel zdroj agentury.

Situace Sputniku v Estonsku

V minulém týdnu vyšlo najevo, že zaměstnanci estonského Sputniku obdrželi od policie pohraniční služby dopisy, ve kterých je jim vyhrožováno trestním stíháním, když do 1. ledna neukončí pracovní poměr s Mezinárodní informační agenturou Rossia Segodnia. Jako příčinu svého počínání uvedly estonské úřady sankce zavedené EU v březnu 2014 kvůli událostem na Ukrajině.

Tisková služba agentury MIA Rossia Segodnia (Rusko dnes) označila akce estonských úřadů za neslýchané. Rovněž prohlásila, že se obrátí na OSN, OBSE, Radu Evropy, UNESCO a Evropský soud pro lidská práva se žádostí o zhodnocení tohoto bezprecedentního případu ve věci porušení svobody projevu a podniknutí opatření pro zajištění práv novinářů.

Reakce Putina

Reakce ruského prezidenta na věc v Estonsku na sebe nenechala dlouho čekat. Na velké tiskové konferenci, která se konala 19. prosince, řekl, že ho situace v Estonsku překvapuje. Dle jeho slov se stále snaží Rusko obvinit z jakýchsi smrtelných hříchů, a to včetně tlaku na nezávislá média. V Estonsku dělají však to stejné, z čeho obviňují Rusko, dodal. Situaci označil za „podivuhodný cynismus“.

„Bohužel toho nemůžeme moc udělat. To vy děláte hodně, domnívám se. Ta skutečnost, že jste o tom teď řekla, bude napomáhat tomu, že to nebude přehlíženo,“ dodal.

Kromě toho vysvětlil, že v případě, že by Rusko přijalo opatření na státní úrovni, která by byla spojena s nějakými omezeními, tak by se efekt minul. Jak sám uvedl, hnalo by to vodu na mlýn těch, kteří by chtěli rozeštvat země.

Reakce ruského ministerstva zahraničí

Maria Zacharovová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí, před pár dny označila za „alarmující signál“ fakt, že Tallinn odmítl doporučení Arlema Desira, tedy představitele OBSE pro svobodou sdělovacích prostředků, ohledně zpravodajské agentury Sputnik Estonsko. Dodala, že pakliže má Tallinn důvody k obvinění, má je zveřejnit.

„Pokud taková fakta neexistují, jak tomu vždy bylo, je třeba se omluvit za pomluvu. Estonské kroky jsou systematickou provokativní prací proti ruským sdělovacím prostředkům, které podkopávají stávající mezinárodní právní záruky žurnalistických aktivit, aby narušily postavení médií a dělaly z nich objekt politického nátlaku,“ uzavřela Zacharovová.