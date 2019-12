Matvijenková: Pokud Estonsko bude i nadále vyvíjet tlak na Sputnik, Rusko učiní tvrdá opatření

Rusko přijme odvetná tvrdá opatření vůči Estonsku, pokud Tallinn bude i nadále vyvíjet tlak na estonský Sputnik. Prohlásila to předsedkyně Rady federace Valentina Matvijenková.

„Opravdu doufáme, že Estonsko zastaví toto bezprecedentní nezákonné jednání, vzpamatuje se. Jinak přijmeme odpovídající odvetná opatření. Budou tvrdá,“ uvedla politička pro televizní kanál Rossia 24.

Podle jejích slov není již přípustné, aby se Rusko smiřovali s útlakem jeho médií, tato opatření podle ní budou citlivá.

Senátorka vyjádřila naději, že estonští politici, kteří učinili taková rozhodnutí proti Sputniku, změní názor a zastaví se.

Matvijenková zdůraznila, že takové akce negativně ovlivní rusko-estonské vztahy obecně.

Ruský prezident Vladimir Putin v komentáři k situaci kolem Sputniku v Estonsku uvedl, že ruské úřady udělají vše pro to, aby Sputnik podpořily při práci v jiných zemích.

Britská stopa

Dříve vysoce postavený zdroj v Moskvě uvedl, že britští kurátoři jsou zapojeni do jednání estonských úřadů, bude to vzato v úvahu, aby bylo možné v blízké budoucnosti přijmout symetrická opatření vůči britským médiím v Rusku.

„Královské úřady v poslední době podnikly řadu agresivních kroků proti ruským sdělovacím prostředkům: donutily korespondenta ruského média, aby opustil Londýn, nevydaly vízum ruskému novináři v Británii, odmítly povolit řadě ruských korespondentů účastnit se akcí, úmyslně jim ztěžují jejich práci,“ sdělil zdroj.

Stanovisko ruského ministerstva zahraničí

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová během svého brífinku označila postupy estonských úřadů vůči novinářům Sputnik Estonsko za štvanici. Prohlásila, že zaměstnanci informační agentury neporušili ani zákony země ani zákony profesionální etiky.

Zacharovová ve žluté vestě s logem Sputniku uspořádala ve čtvrtek další týdenní brífink rezortu věnovaný aktuálním otázkám zahraniční politiky. Připojila se k flashmobu na podporu Sputnik Estonska.

„Jedná se o štvanici, skutečnou štvanici, která se nyní vede nejen proti organizaci Sputnik Estonsko, ale konkrétně proti každému zaměstnanci, který jde do práce – není to přípustné. Vyzkoušejte si to na sobě tak, jako si dnes vyzkoušíte tyto vesty s nápisem Sputnik, “ prohlásila Zacharovová na brífinku.

Situace Sputniku v Estonsku

V minulém týdnu vyšlo najevo, že zaměstnanci estonského Sputniku obdrželi od policie pohraniční služby dopisy, ve kterých je jim vyhrožováno trestním stíháním, když do 1. ledna neukončí pracovní poměr s Mezinárodní informační agenturou Rossia Segodnia. Jako příčinu svého počínání uvedly estonské úřady sankce zavedené EU v březnu 2014 kvůli událostem na Ukrajině.

Tisková služba agentury MIA Rossia Segodnia (Rusko dnes) označila akce estonských úřadů za neslýchané. Rovněž prohlásila, že se obrátí na OSN, OBSE, Radu Evropy, UNESCO a Evropský soud pro lidská práva se žádostí o zhodnocení tohoto bezprecedentního případu ve věci porušení svobody projevu a podniknutí opatření pro zajištění práv novinářů.