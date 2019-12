Na estonském ministerstvu zahraničí uvedli, že Tallinn nezmění svůj postoj vůči Sputniku

Nedávno jsme informovali o tom, že zaměstnanci Sputniku Estonia obdrželi od policie a pohraniční služby dopisy, ve kterých je jim vyhrožováno trestním stíháním, když do 1. ledna neukončí pracovní poměr s Mezinárodní informační agenturou MIA Rossia segodnia (Rusko dnes). Jako příčinu svého počínání uvedly estonské úřady sankce, které zavedla Evropská unie dne 17. března 2014 proti řadě fyzických a právních osob ve světle událostí na Ukrajině.

Šéfredaktorka MIA Rossia segodnia a televizní stanice RT Margarita Simoňjanová se obrátila na prezidentku Estonska Kersti Kaljulaidovou s výzvou, aby zatčení novinářů zabránila.

„Estonsko nepodlehne tlaku žádného cizího státu v otázkách, které se týkají nestranného uplatňování zákona na území Estonské republiky. Co se týče Sputniku, estonské úřady v souladu s estonským právním řádem uplatňují politiku sankcí Evropské unie, která byla schválena vůči řadě občanů Ruska, kteří podpořili agresi proti Ukrajině,“ napsal Reinsalu na Facebooku.

Reakce na vyhrožování novinářům Sputniku

Zástupce OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) pro svobodu sdělovacích prostředků Harlem Désir vyzval estonské úřady, aby nezaváděly zbytečná omezení činnosti Sputniku, která by mohla ovlivnit svobodu informací. EU ze své strany slíbila, že situaci prozkoumá, a podotkla, že otázky plnění sankcí Evropské unie se týkají jen kompetentních národních orgánů členských zemí.

Ruský senátor Alexej Puškov ale akce estonských úřadů označil za „svévoli“. „Šéf estonského ministerstva zahraničí tvrdí, že Tallinn uplatňuje vůči agentuře Sputnik sankční politiku EU. To není pravda. Sankce EU nepředpokládají zavření médií. To je estonská iniciativa a je špatná. A přitom estonské úřady prosí o zachování ruského tranzitu přes přístav v Tallinnu!“ napsal na Twitteru.

Když danou situaci kolem estonského Sputniku komentoval ruský prezident Vladimir Putin, prohlásil, že ruské úřady udělají vše pro podporu činnosti Sputniku v jiných zemích. Vysoce postavený zdroj v Moskvě již dříve Sputniku oznámil, že k jednáním estonských úřadů mají vztah britští kurátoři, což bude vzato v potaz při brzkém schvalování symetrických opatření vůči britským médiím v Rusku.

Nicméně, bývalý premiér Estonska a bývalý starosta Tallinnu Edgar Savisaar vystoupil proti tlaku na pracovníky Sputnik Estonia. Zdůraznil, že „média mají být svobodná, a to i když se nám nelíbí“.

Flashmob na podporu Sputniku

Výkonný ředitel MIA Rossia segodnia Kirill Vyšinskij spustil flashmob s hashtagem #СпутникСила na podporu pracovníků portálu Sputnik Estonia. Symbolem flashmobu se stalo žluté závaží s anglickým nápisem Got You Covered! Do akce se zapojila už i oficiální mluvčí MZV RF Maria Zacharovová, ale také člen výboru Státní dumy RF pro mezinárodní záležitosti Jevgenij Primakov, publicista Armen Gasparjan, prezident Fondu ochrany národních hodnot a předseda komise Veřejné komory RF pro rozvoj informačního společenství, médií a masových komunikací Alexandr Malkevič.

Předsedkyně Rady federace Valentina Matvijenková v neděli prohlásila, že pokud bude Tallinn pokračovat v tlaku na Sputnik Estonia, pak Rusko podnikne tvrdá odvetná opatření vůči Estonsku. Podle jejích slov „se už nelze smířit s utlačováním našich médií, a tak tato opatření budou citelná“. Senátorka rovněž vyjádřila naději, že se estonští politici, kteří přijali podobná rozhodnutí proti Sputniku, „vzpamatují a zastaví“. Matvijenková zdůraznila, že „podobné akce budou mít negativní vliv na rusko-estonské vztahy“.