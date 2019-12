Volný si utahuje z protiruských opatření: Odkud mají Rusové na to skupovat zlato? Vždyť je „drtí“ naše „sankce“

Sakra, oni mají Rusové na to skupovat zlato?

Vždyť je přece “drtí” naše “sankce”?

Nebude to i tím jak do Ruska investují miliardy Eur naši západní “partneři”?#Putin zachránil ruskou ekonomiku vytvořením národních rezervních fondů - bývalý ministr financí https://t.co/OxlGBzN2Bw https://t.co/VGHh7GDbC1