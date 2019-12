WSJ: Americké podnikatele obvinili z toho, že poskytovali peníze Tálibánu

Velcí američtí a mezinárodní podnikatelé, kteří se účastnili projektů na obnovu Afghánistánu, jsou obviněni z toho, že platili radikální hnutí Tálibán, aby si zajistili ochranu. Hnutí ale přitom mohlo tyto peníze využívat k útokům na americká vojska. Informoval o tom americký deník The Wall Street Journal.

Podle informací byla žaloba s výše zmíněným obviněním podána v pátek k Federálnímu soudu USA. Uvádí se, že žalující stranou jsou rodinní příslušníci 143 amerických vojáků a žoldáků, kteří byli zabiti nebo zraněni v Afghánistánu v letech 2009 až 2017.

Ti tvrdí, že společnosti opakovaně platily hnutí Tálibán prostřednictvím místních subdodavatelů, kteří buď dotyčným převáděli peníze nebo je zaměstnávali. Podle žalobců to společnostem umožňovalo ušetřit na zajištění bezpečnosti svých zdrojů a personálu, „a to nehledě na to, že tyto peníze pomáhaly teroristům útočit na americká vojska a firmy, které se podobnou činností nezabývaly“.

Mezi společnostmi, které jsoz v žalobě zmíněny, se nachází i dva největší dodavatelé Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), a sice DAI Global LLC a Louis Berger Group. Tyto společnosti podaly zprávy o vyčlenění asi jedné miliardy dolarů na pomoc při rozvoji země v letech 2007 až 2009. Společnosti, jež jsou uvedeny v této žalobě, odmítly dané obvinění komentovat.

Američtí vojáci v Afghánistánu

Americký prezident Donald Trump na konci srpna prohlásil, že si země v Afghánistánu ponechá vojenské síly , i když se Washington dohodne s Tálibánem na ukončení občanské války. „Půjdeme na 8600 vojáků a pak se rozhodneme, jak dál. Vždy ale budeme přítomni,” uvedl Trump minulý týden pro rozhlasovou stanici Fox News Radio. Podle Trumpa Afghánistán představuje ‚harvardskou univerzitu terorismu‘.

Radikální hnutí ale uprostřed vyjednávání opakovaně útočí na afghánská města. Během již osmého kola mírových jednání, která v katarském městě Dauhá probíhala v pondělí 2. září, došlo však k dalšímu útoku ze strany Tálibánu. Útok si vyžádal nejméně 16 obětí a 119 zraněných.

Od roku 2001, tedy po útoku na newyorská ‚dvojčata’, kdy do Afghánistánu vstoupila vojska USA, přišlo v bojích o život více než 2400 amerických vojáků. V Afghánistánu působí i více než 340 Čechů, přičemž 14 českých vojáků tam zahynulo. Mezi civilisty si probíhající válka vyžádala podle odhadů životy 31 tisíc lidí.