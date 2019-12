Vědci zjistili, jaká je souvislost mezi rakovinou a tělesnou aktivitou

Odborníci analyzovali celkem devět perspektivních průzkumů, kterých se zúčastnilo přes 750 tisíc lidí. Díky nim zjistili, že tělesná aktivita snižuje riziko vzniku sedmi druhů rakoviny, a sice rakoviny tlustého střeva u mužů, rakoviny prsou u žen, děložní sliznice, ledvin, jater, lymfatických uzlin a také melanomu.

Vědci mají za to, že 2,5-5 hodin mírné tělesné aktivity anebo 1,25-2,5 hodiny velmi intenzivního cvičení za týden dokáže značně snížit riziko vzniku zhoubných nádorů.

Kdy se riziko zvětšuje

Na konci listopadu se objevily informace o tom, že podle amerických vědců lidé, kteří porazili rakovinu, umírají na srdeční či cévní choroby mnohem častěji než ostatní. Výsledky průzkumu byly zveřejněny v časopise European Heart Journal.

„Dalšími nemocemi je ohroženo stále více lidí, kteří překonali rakovinu. U mladých lidí s rakovinou je riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění výrazně vyšší než u lidí, kteří rakovinu neměli,“ uvedl autor studie Nicholas Zaorsky.

Skupina vědců z lékařských amerických institucí během 40 let pozorovala celkem tři miliony pacientů. Ukázalo se, že 11 procent těch, kteří porazili rakovinu, následně zemřelo na mozkovou mrtvici nebo kardiovaskulární onemocnění. V průměru byla pravděpodobnost úmrtí kvůli srdečním potížím u pacientů, kteří vyhráli boj s rakovinou, dvakrát až šestkrát vyšší. Vědci také odhalili, že u pacientů do 55 let s touto diagnózou, se riziko zvyšuje téměř desetkrát.

Studie také ukázala, že po překročení věku 75 let se riziko úmrtí kvůli srdečním onemocněním u vyléčených onkologických pacientů, ve srovnání s jinými věkovými skupinami, snížilo.

Kromě toho pacienti s rakovinou dělohy, prostaty, močového měchýře a štítné žlázy častěji umírali na srdeční choroby, než na ty onkologické.

Zaorsky rovněž podotkl, že sice nestudoval účinky rakoviny na srdeční buňky, ale zdůraznil, že léky používané k chemoterapii by mohly poškodit stav srdce.