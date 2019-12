Diváci posledních Hvězdných válek si stěžovali na epileptické záchvaty

Ve Spojených státech si několik diváků stěžovalo na epileptický záchvat po zhlédnutí filmu Hvězdné války: Vzestup Skywalkera. Uvádí to New York Post.

Devatenáctiletá Emily Suzanne Jonesová z New Orleansu, stát Louisiana, která trpí epilepsií, se přiznala, že musela odejít během první půlhodiny z kinosálu. Američanka dostala záchvat ve foyeru kina.

Stačila včas zavolat na pomoc přítele a vzít si lék. Záchvat trval asi 40 vteřin, nebyla nutná pomoc lékařů záchranné služby, kteří dorazili na místo.

„Zcela nedávno jsem sledovala původní trilogii Star Wars (Hvězdné války) a neměla jsem žádné příznaky, ale poslední film je až příliš výrazný. Bylo by dobré, kdyby tvůrci filmů byli chytřejší. Existuje tolik způsobů, jak vytvořit speciální efekty, musíte myslet nejen na podívanou, ale také na bezpečnost diváků,“ postěžovala si Jonesová novinářům.

Megan Wharryová (23 let) ze Stocktonu v Kalifornii, která také trpí epilepsií, dokázala sedět až do konce filmu, a to i přes migrénu a auru - stav, který předchází záchvatu u pacientů s epilepsií . Když se jí udělalo špatně, šla na WC a pak se vrátila do sálu. Dívka řekla, že svého skutku nelituje, protože se jí ten film líbil.

Podle údajů New York Post si na Twitteru stěžovali další tři lidé na epileptické záchvaty, které byly způsobeny sledováním poslední epizody ságy. Další dva uživatelé sociální sítě uvedli, že byli svědky záchvatů jiných diváků.

Uvádí se, že Disney poslal dopis provozovatelům kin s upozorněním, že sledování filmu může u lidí s epilepsií způsobit záchvaty. Zástupci společnosti odmítli na toto téma s novináři hovořit.