„Trapný pocit”. Moderátorka BBS letěla letadlem do Švédska s cílem setkání s Thunbergovou. Jak na to reagovala Greta?

Klimatická aktivistka Greta Thunbergová odmítá využití letadel jako způsob přepravy z ekologických důvodů. Editorka britské rozhlasové stanice BBC Radio 4 Sarah Sandsová se proto přiznala, že měla trapný pocit, když musela pořídit letenku do Švédska pro moderátorku Mishal Husainovou. Říká, že na jízdu vlakem či lodí neměli čas.

Minulý měsíc bylo rozhodnuto, že švédská aktivistka, která byla letos prohlášena za osobnost roku časopisu Time, se stane na jeden den šéfeditorkou ranního pořadu Today na britské rozhlasové stanici BBS Radio 4. Podle dlouholeté tradice každý rok v období mezi 26. prosincem a Silvestrem tento ranní pořad moderuje pět hostujících šéfeditorů.

Jak je známo, aktivistka Greta Thunbergová, která upoutala pozornost médií díky svému klimatickému aktivismu a následnému emotivnímu projevu na summitu OSN ve Spojených státech, zásadně a dlouhodobě odmítá cestovat letadlem kvůli emisím znečišťujícím životní prostředí. Právě proto švédská aktivistka pro svou cestu do USA a následný návrat do Evropy po tříměsíčním pobytu v Severní Americe využívala jachtu.

Editorka rozhlasové stanice BBC Radio 4 Sarah Sandsová se přiznala, že před tím, než zvolili cestu letadlem, vedli se svými kolegy dlouhé diskuze. Nakonec prozradila, že měli trapný pocit, ale nebyl čas na to, aby jeli vlakem či pluli lodí do Švédska. Právě proto museli pořídit letenku pro moderátorku Mishal Husainovou, která včera odletěla do Stockholmu s cílem nahrání speciálního pořadu s Gretou Thunbergovou.

Postoj Grety Thunbergové a reakce uživatelů

S tím, že moderátorka Mishal Husainová využila letadlo pro svou cestu do Švédska, aby zařídila nahrání ranního pořadu s aktivistkou, Greta žádný problém patrně neměla.

„Greta opravdu není kritická vůči jednotlivcům a přijímá skutečnost, že ne všichni lidé se přizpůsobují jejím vysokým standardům a žádá jen o to, aby každý dělal to, co může,“ řekla editorka britské rozhlasové stanice BBC Radio 4 Sarah Sandsová.

Moderátorka Mishal Husainová zveřejnila příspěvek, kde představila Gretu jako hostující šéfeditorku.

Hned poté, co byl publikován tweet, řada uživatelů nechala sarkastické komentáře, zdůrazňující cestu letadlem moderátorky Husainové.

„Nicméně, vy jste cestovala letadlem do Stockholmu s tím, aby nahrála ten pořad. Styďte se! Ale to je pouze vtip, já taky rád létám,“ komentuje uživatel Andrew Duncan.

„Proč jste ale cestovala do Stockholmu letadlem místo toho, abyste jela vlakem?” položil otázku uživatel The Champ.

„Mohla byste nám prosím Vás sdělit, kolik zaměstnanců BBC letělo do Švédska s tím, aby udělali ten pořad? To je absolutní pokrytectví,“ vyčítá uživatel Kojo Shouya Grigg‏

„Proč jste nezařídila ten pohovor s ní pomocí Skype místo toho, abyste tam letěla?” položil věcnou otázku uživatel Gazpacho Soup‏.

V rámci pořadu bude Greta Thunbergová hovořit o současných klimatických problémech a bude o tom diskutovat s britským vědcem Davidem Attenboroughem.