Američané v seriálu Hra o trůny objevili obdobu ruského systému S-400

Americký vojenský expert z The National Interest, Sebastian Roblin, se podíval na seriál Hra o trůny z hlediska moderních zbraní. Spatřil v něm totiž obdobu stíhaček F-35, které prý ohrožují ruské protiletadlové systémy S-400.

Novinář The National Interest, Sebastien Roblin, objevil v oblíbeném seriálu Hra o trůny prakticky všechny druhy vojsk a zbraní.

Například, lehké jezdectvo Dothraků podle jeho názoru svými kapacitami připomíná tanky M1 Abrams. Elitní vojáci Neposkvrnění se zase podobají americké námořní pěchotě a „zelený plamen“ pak taktické jaderné zbrani.

Draky zase mnozí, jak píše novinář, srovnávají s jadernými zbraněmi, to ale nepovažuje za přesnou obdobu. Přeci jen je používali hlavně na bojišti a nikoli za účelem likvidace měst. Nedají se také označit za zcela nezranitelné, protože jim byl kladen odpor s pomocí mocné palby.

Správnější by tedy bylo porovnat je s moderními americkými stealth stíhačkami F-35.

„Jsou schopnější než jejich nepřátelé a mohou si prohlédnout bojiště a sami si zvolit místo a čas bitvy s použitím zbraní na dálku, aniž by se dostali pod odvetnou palbu,“ uvádí se.

Dané srovnání se ale samozřejmě neobešlo ani bez Ruska. To si vysloužilo roli hlavního zla, tedy armády Nočního krále. Jeho kopí s magickým zaměřovačem totiž není nic jiného než protiletadlový systém S-400, myslí si americký autor.

Právě touto zbraní byl poražen drak. Kopí také způsobilo „katastrofální 33% ztráty vojenskému letectvu Daenerys“.

„USA jsou dnes znepokojeny podobnou hrozbou, kterou jsou moderní raketové systémy třídy země-vzduch, jako je ruský systém S-400, který teoreticky dokáže zasáhnout poměrně větší cíle až na vzdálenosti do 250 mil,“ píše autor závěrem.

Nový ještě lepší seriál?

Pokud autor The National Interest objevil takové analogie ve fantasy, které je plné draků a kouzel, bude zajímavé sledovat, co všechno bude možné vyčíst z nového velkolepého seriálu Zaklínač (The Witcher) z produkce Netflixu.

První ohlasy totiž dávají najevo, že v popularitě možná překoná i samotnou Hru o trůny. Seriál je nabitý bojovými scénami, které podle mnohých překonávají bitvy v Západozemí.

Zaklínač je založen na stejnojmenné sérii románů polského spisovatele Andrzeje Sapkowského, která stejně jako cyklus Píseň ledu a ohně od George Martina, jenž byl základem pro Hru o trůny, je eposem.

V tomto bájném světě, který připomíná evropský středověk, po boku lidí žijí krvelačná monstra a různé magické tvory. O nadpřirozené síly proto nebude nouze. Jaké ale zbraně mohou symbolizovat? Necháme se překvapit. Možná ale dojde na udatné kybernetické válečníky i internetové trolly. Ti ostatně od fantasy nemají daleko.