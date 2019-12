Varšava obvinila Putina z toho, že chce zničit spojenectví Polska a USA

Koncem minulého týdne byl předvolán ruský velvyslanec v Polsku Sergej Andrejev na polské ministerstvo zahraničí. Stalo se tak poté, co Vladimir Putin pronesl výrok o polské politice třicátých let minulého století. Prezident v něm totiž označil velvyslance Polska v nacistickém Německu Józefa Lipského za „hajzla a antisemitskou svini“, která podpořila Adolfa Hitlera a jeho myšlenku vystěhovat polské Židy do Afriky, aby „vymřeli a byli zlikvidováni“.

„Poslední výroky prezidenta Putina mají povahu politické agrese proti polskému státu a jsou další předzvěstí aktivit zaměřených na zničení nynějšího politického řádu v Evropě, zejména polsko-amerického spojenectví a středoevropského svazku Trojmoří,“ praví se v Macierewiczově prohlášení, které bylo zveřejněno v pondělí.

Exministr známý svými mimořádnými prohlášeními rovněž tvrdí, že Rusko mělo již v 21. století plány „vybudovat novou Evropu na základě rusko-německé aliance“, a také, že jednalo s polským expremiérem Donaldem Tuskem, kterému prý navrhlo účast „v rozdělení Ukrajiny“.

Již dříve mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová okomentovala prohlášení polského resortu, které obvinilo Rusko ze zkreslení dějin druhé světové války. Prohlásila, že Varšava dlouhá léta podkopává „činnost odborníků a bilaterální vztahy“. Rovněž poznamenala, že teze o nepřípustnosti přepisování dějin kvůli současné politické konjunktuře byla zásadní pro navazování vztahů s Varšavou, nebyla však akceptována.

Polské vedení považuje USA v posledních letech za svého hlavního vojenského a politického spojence. Varšava se aktivně zasazuje o zvýšení amerického vojenského kontingentu v Polsku, nakupuje americké zbraně, uzavírá dlouhodobé smlouvy na dodávky energetických zdrojů, zejména pak zkapalněného plynu.

Rozbití Československa

Ruský prezident Vladimir Putin na tiskové konferenci, která se konala dne 19. prosince, připomněl, že sovětská vojska vstoupila do Polska „poté, co polská vláda ztratila kontrolu nad svými ozbrojenými silami a nad tím, co se děje na území země“. Zdůraznil, že se polská vláda v té době „nacházela někde v okolí polsko-rumunské hranice“ a „s nikým na toto téma nediskutovala“.

Den poté Putin na schůzce prezidentů zemí SNS předložil údaje o tom, co polské úřady učinily, když Německo začalo uplatňovat nárok na část československého území. „Současně s Německem požadovaly podíl na kořisti... požadovaly, aby jim také byla předána určitá část Československa," uvedl Putin.

Polské MZV ke slovům ruského prezidenta uvedlo, že jeho výroky vzbuzují „obavy a údiv“ a „představují falešný obraz událostí“. Varšava totiž již několik let zastává názor, že SSSR v roce 1939 zaútočil na Polsko stejně jako hitlerovské Německo.

Za jeden z důkazů viny Sovětského svazu v Polsku považují podepsání sovětsko-německé smlouvy o neútočení (tzv. pakt Molotova-Ribbentropa), který byl uzavřen dne 23. srpna 1939 v Moskvě. Obsah smlouvy neodporoval článkům mezinárodního práva a praxi uzavření mezistátních smluv. Současně byl podepsán tajný dodatečný protokol obsahující rozdělení sfér zájmů SSSR a Německa. Do zóny vlivu Moskvy se dostala část Pobaltí, Západní Bělorusko, Západní Ukrajina a Besarábie. Evropská hranice SSSR tím byla posunuta na západ.