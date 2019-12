Forbes: Americké sankce proti Nord stream 2 se zpozdily o rok

Spojené státy se o rok opozdily s uvalením sankcí proti plynovodu Nord stream 2 a již nebudou schopny zasahovat do jeho výstavby. Uvedla to americká publikace Forbes.

Publikace uvádí, že Nord stream 2 byl vždy „pro Ukrajinu facka“. Když se tato země vrátí na energetický trh jako tranzitní země, Spojené státy ztrátí jeden z argumentů proti importu ruského plynu a bude pro ně těžší prosazovat dodávku svého paliva do Evropy.

„Tyto sankce jsou příliš slabé a příliš opožděné. Dokonce i odpůrcům Ruska se nebudou líbit,“ poznamenává publikace.

Sankce proti plynovodu

Americké ministerstvo financí oznámilo 21. prosince, že vstoupily v platnost sankce proti plynovodům Nord stream 2 a Turecký proud. Došlo k tomu poté, co americký prezident Donald Trump podepsal obranný rozpočet na příští rok, který kromě jiného obsahuje i prostředky na „boj proti Rusku“. Tyto prostředky zahrnují sankce proti výstavbě ruských plynovodů Nord stream 2 a Turecký proud.

Podle slov ministra energetiky Alexandra Novaka bude plynovod Nord stream 2 dokončen bez ohledu na sankce. Kromě toho tehdy poznamenal, že je předčasné hovořit o tom, že švýcarská společnost Allseas nebude schopna dokončit svou část prací. Dnes však bylo informováno, že společnost obnovit výstavbu plynovodu Nord stream 2 neplánuje a pokladače potrubí pošle na jinou práci.

Před několika dny, konkrétně 27. prosince, vydalo americké ministerstvo zahraničí prohlášení, ve kterém se uvádí, že se mohou zainteresované firmy vyhnout sankcím, a to v případě, že ukončí veškeré práce do 20. ledna. Společnost Allseas ovšem nechce pokládku obnovit ani do toho dne, a to ani přesto, že zbývá položit jen 160 km potrubí z původních téměř dvou a půl tisíce kilometrů.

Plynovod Nord stream 2

Plynovod Nord stream 2 počítá s položením dvou linek plynovodu od ruského pobřeží přes Baltské moře k Německu. Projde také přes teritoriální a výhradní ekonomické zóny Finska, Švédska a Dánska.

Proti plynovodu vystupuje Ukrajina, která se bojí, že přijde o svoji roli dopravce ruského plynu, kromě ní také Polsko, Litva a Lotyšsko, země, které projekt považují za politický. Stavbu také kritizují Spojené státy, které se snaží aktivně na území Evropy prolobovat svůj zkapalněný zemní plyn (LNG).

Podporu stavby plynovodu opakovaně vyslovovala německá vláda a rakouská vláda. Trvaly na tom, že projekt upevní evropskou energetickou bezpečnost a zdůrazňovaly spolehlivost Ruska jako energetického dodavatele.

Z Moskvy opakovaně znělo, že Nord stream 2 je absolutně komerční a konkurenční projekt. Jak dříve říkal ruský prezident Vladimir Putin, stavba plynovodu nepředpokládá zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu.