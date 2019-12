Otec Grety Thunbergové promluvil o depresích své dcery

Svante Thunberg, otec mladé švédské aktivistky, se nechal v rozhovoru slyšet, že od té doby, co se jeho dcera stala aktivistkou, je mnohem šťastnější. Přiznal, že asi tři nebo čtyři roky předtím, než začala se stávkami, trpěla jeho dcera depresemi. Podle jeho slov přestala mluvit a chodit do školy. Nejhorší bylo pro něj, jako pro rodiče, když dcera odmítala jíst.

Čelí nenávisti

Zároveň však přiznal, že byl špatný nápad postavit se na frontovou linii v boji proti klimatickým změnám. Dodal, že se bojí nenávisti, které čelí. V době, kdy lékaři Gretě diagnostikovali Aspergerův syndrom, hovořili rodiče s dcerou o klimatických změnách. Téma o klimatu Gretu zaujalo. Rodiče pak následně Greta obvinila z toho, že jsou „velcí pokrytci“, sdělil otec.

Rodiče poté začali s Gretou i druhou dcerou trávit více času. Svante Thunberg dodal, že Greta získala energii, když on a jeho žena (matka Grety) změnili své chování a začali brát větší ohled na životní prostředí. Uvedl, že matka přestala létat letadlem a otec přešel na veganství. Rovněž doprovázel svou dceru na summity OSN o klimatu v New Yorku a Madridu. Právě na ty Greta odmítla letět, a tak oba pluli lodí.

Snášení kritiky

„Všechny ty věci jsem dělal, věděl jsem, že to bylo správné je dělat… ale nedělal jsem to, abych zachránil klima, ale svou dceru. Mám dvě dcery, a pokud mám být upřímný, jsou pro mě všechno. Jen chci, aby moje dcery byly šťastné,“ sdělil.

Co se týče kritiky na její osobu, dle jeho slov ji snáší Greta dobře. Jak totiž uvedl dále, většinu času se směje. Na druhou stranu však zmínil i jisté obavy z „nenávisti“, které jeho dcera čelí. Uvedl, že od té doby, kdy jeho dcera začala se stávkami, vyslechla si Greta nadávky od lidí, kteří, jak sám tvrdí, nechtějí změnit styl života, aby zachránili životní prostředí.

V neposlední řadě vyjádřil naději, že věci pro jeho rodinu již nebudou tak hektické. Zmínil, že Gretě bude brzy sedmnáct, tím pádem již nebude potřebovat jeho doprovod a bude moci cestovat sama. Zdůraznil, že pokud by jej potřebovala, udělal by to, nicméně si myslí, že bude věci dělat stále více sama.

Greta jako osobnost roku

Mladá Greta Thunbergová se stala podle časopisu Time osobností roku 2019. Švédka se tak stala nejmladší osobou, která tento titul za celou dobu získala.

V roce 2018 začala Greta místo studia ve škole protestovat před švédským parlamentem, kde uváděla své požadavky na úřady. Chtěla, aby posílily opatření v boji proti změnám klimatu. Její iniciativa však nabrala úplně jiných rozměrů – rozvinula se totiž v mezinárodní hnutí pro boj proti změnám klimatu - Fridays For Future. Jedná se o stávky, které se konaly vždy pátek.