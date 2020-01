Sputnik Estonsko začal fungovat v mimořádném režimu kvůli hrozbám

Kvůli hrozbě trestního stíhání ze strany estonských úřadů podle paragrafu, který předpokládá až pět let odnětí svobody, museli pracovníci Sputniku Estonsko zrušit od 1. ledna 2020 pracovní poměr s redakcí.

Vedoucí zastupitelství MIA Rossia Segodnia v Tallinnu Jelena Čeryševová se obrátila na čtenáře, poděkovala jim za podporu a slíbila, že agentura obnoví svou činnost co nejdříve.

„Chtěla bych vám poděkovat, milí čtenáři, za podporu v průběhu čtyř let naší práce, a zejména v posledních měsících, kdy nabyly tlak a vyhrůžky každému z nás a našim partnerům mimořádný rozsah. Banky nás nechaly bez mezd, na našeho najímatele vyvíjeli nátlak a donutili ho k ukončení smlouvy s námi. A to všechno na pozadí hrozby trestního stíhání každého z nás podle paragrafu, který předpokládá maximální trest až pět let odnětí svobody. Jediná naše ‚vina‘ spočívá v tom, že jsme novináři média nezávislého na úřadech, a prostě děláme svou práci,“ uvádí se ve vyjádření Čeryševové zveřejněném na webových stránkách Sputnik Estonsko.

Podotkla, že zrušení pracovního poměru s redakcí neznamená, že webové stránky už nebudou fungovat.

„Webové stránky budou fungovat v plném rozsahu, avšak na to, abychom to zorganizovali tak, abychom nežili pod neustálým tlakem ze strany estonských úřadů, budeme potřebovat určitý čas. Vynasnažíme se samozřejmě obnovit naši práci co nejrychleji,“ zdůraznila vedoucí zastupitelství MIA Rossia Segodnia.

V tomto období bude redakce zveřejňovat hlavně zprávy spojené se situací kolem Sputniku Estonsko, a nikoli aktuální estonské zpravodajství.

„Když bojujeme za právo pracovat v Estonsku, bojujeme také za právo čtenářů v Estonsku a za jeho hranicemi na úplné informace. Nemusíte s námi souhlasit, můžete s námi debatovat a kritizovat. To hlavní pro nás ale je, aby měli čtenáři možnost denně otevírat naše webové stránky a samostatně hodnotit nabízené informace, komentáře a závěry. Tomu se říká ‚svoboda slova‘. My v Estonsku to dnes bohužel nemáme,“ podotkla Čeryševová.

Na webových stránkách agentury už byla zveřejněna prohlášení politiků, novinářů a veřejných činitelů, kteří redakci podpořili, a provolání k evropským a mezinárodním strukturám s výzvou, aby zhodnotily jednání estonských úřadů. Mezi těmi, kteří agenturu podpořili, jsou oficiální mluvčí ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová, zástupce OBSE pro svobodu slova Harlem Désir, bývalý ministerský předseda Estonska a bývalý starosta Tallinnu Edgar Savisaar, poslankyně Evropského parlamentu za Estonsko Yana Toomová, předseda Rady pro lidská práva při prezidentovi Ruska Valerij Fadějev, předsedkyně Rady federace RF Valentina Matvijenková a mnozí jiní. Své znepokojení se situací kolem pracovníků agentury vyjádřily Mezinárodní a Evropská federace novinářů.

„Děkujeme ještě jednou za podporu všem našim čtenářům, kolegům, veřejným činitelům, politikům a všem čestným lidem v Estonsku a v jiných zemích. Za takové podpory nemáme jinou volbu, než pokračovat v boji o právo říkat pravdu a poskytovat vám úplnou a kvalitní informaci. Brzy se vrátíme,“ zdůraznila Čeryševová ve svém vyjádření.

Redakce MIA Rossia Segodnia vyzvala dříve všechny mezinárodní a evropské organizace, aby vyjádřily svůj postoj vůči jednání estonských úřadů, a obrátila se mj. na OSN, EU, OBSE, Evropský parlament a na Reportéry bez hranic.

Situace kolem agentury Sputnik

Estonsko je jedinou pobaltskou zemí, která má plnohodnotnou redakční místnost a kancelář Sputniku. Pracuje tam 35 lidí, 33 z nich jsou občané pobaltského státu, kteří uzavřeli pracovní smlouvy s MIA Rossia segodnia. Agentura měsíčně platí do estonského rozpočtu asi 30 tisíc eur jako daně.

Minulý týden jsme informovali o tom, že zaměstnanci Sputniku Estonsko obdrželi od policie a pohraniční služby dopisy, ve kterých je jim vyhrožováno trestním stíháním, když do 1. ledna neukončí pracovní poměr s MIA Rossia segodnia. Jako příčinu svého počínání uvedly estonské úřady sankce zavedené EU v březnu 2014 kvůli událostem na Ukrajině.