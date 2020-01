Soud v USA zrušil pokutu Exxon Mobil za porušení sankcí proti Rusku

Soud se usnesl, že úřady USA nedali společnosti v roce 2014 dostatečný čas na to, aby odstoupila od kontraktů se společnostní Rosněfť, které porušovaly sankce zavedené administrativou Baracka Obamy.

„Exxon Mobil uznává soudní rozhodnutí, které potvrzuje, že jsme sankce dodržovali,“ uvádí se v prohlášení společnosti.

V roce 2017 Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA pokutoval Exxon Mobil za obchod se společností Rosněfť, jejíž šéf Igor Sečin byl na seznamu osob, na něž byly uvaleny americké sankce. Přitom na Rosněfť sankce uvaleny nebyly. Společnost označila přístup Ministerstva financí USA k realizaci sankcí za voluntaristický.

Sankce proti plynovodu

Americké ministerstvo financí oznámilo 21. prosince, že vstoupily v platnost sankce proti plynovodům Nord stream 2 a Turecký proud. Došlo k tomu poté, co americký prezident Donald Trump podepsal obranný rozpočet na příští rok, který kromě jiného obsahuje i prostředky na „boj proti Rusku“. Tyto prostředky zahrnují sankce proti výstavbě ruských plynovodů Nord stream 2 a Turecký proud.

Podle slov ministra energetiky Alexandra Novaka bude plynovod Nord stream 2 dokončen bez ohledu na sankce. Kromě toho tehdy poznamenal, že je předčasné hovořit o tom, že švýcarská společnost Allseas nebude schopna dokončit svou část prací. Dnes však bylo informováno, že společnost obnovit výstavbu plynovodu Nord stream 2 neplánuje a pokladače potrubí pošle na jinou práci.

Před několika dny, konkrétně 27. prosince 2019, vydalo americké ministerstvo zahraničí prohlášení, ve kterém se uvádí, že se mohou zainteresované firmy vyhnout sankcím, a to v případě, že ukončí veškeré práce do 20. ledna. Společnost Allseas ovšem nechce pokládku obnovit ani do toho dne, a to ani přesto, že zbývá položit jen 160 km potrubí z původních téměř dvou a půl tisíce kilometrů.