Tokijská prokuratura vykonala domovní prohlídku u bývalého ředitele Nissanu Ghosna

Západní a japonská média v noci na 31. prosince informovala, že Ghosn bez ohledu na domácí vězení opustil Japonsko a nachází se v Libanonu (pozn. má občanství Francie, Brazílie a Libanonu). Samotný Ghosn to později potvrdil a prohlásil, že opustil Japonsko, „aby se zachránil před politickým pronásledováním“.

Libanonská vláda dříve Japonsko požádala o vydání Ghosna

Vláda Libanonu, jehož občanem je bývalý šéf automobilového koncernu Nissan Carlos Ghosn, nejednou požádala Japonsko o jeho vydání, informuje ve čtvrtek televize Fuji Television Network.

Žádosti pokračovaly až do Ghosnova útěku z Japonska do Libanonu koncem loňského roku. Je známo, že doslova několik dní před útěkem, 20. prosince, se libanonský prezident Michel Aún osobně obrátil na náměstka japonského ministra zahraničí Suzukiho Kaisukeho se žádostí o vydání. Zástupce japonského ministerstva zahraničí to odmítl a vysvětlil, že jeho země „to posoudí na základě japonské legislativy“.

Japonské vládní zdroje ale popřely souvislost mezi odmítnutím vydání Ghosna a jeho útěkem.

Ghosn a jeho „pravá ruka“ Gregory Kelly byli zatčeni 19. listopadu 2018 kvůli podezření, že předseda správní rady Nissanu nepřiznal s Kellyho pomocí všechny své příjmy. Částka před daňovým úřadem utajených příjmů v letech 2010-2017 se odhaduje na osm miliard jenů (asi 1,6 miliard Kč). Kelly byl propuštěn na kauci 25. prosince 2018.

Prokuratura znovu zatkla Ghosna koncem prosince 2018, poté ještě jednou, v Japonsku je to obvyklá praxe. Tentokrát bylo důvodem zatčení podezření, že Ghosn uhradil z prostředků společnosti vlastní škody ze soukromých investic. Škoda činila 12,85 miliardy jenů (asi 2,6 miliard Kč). Prokuratura podezírá, že v této operaci Ghosnovi pomohl podnikatel ze Saúdské Arábie, který prý právě díky tomu od automobilového koncernu získal 1,24 miliardy jenů (asi 258 milionů Kč).

V lednu 2019 byla proti Ghosnovi vznesena obžaloba z finančních machinací a zneužívání úřadu. Na jaře obhajoba za Ghosna složila kauci a byl předán do domácího vězení.