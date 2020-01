Advokát okomentoval žádost Netanjahu o imunitu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který je obviněný ze tří zločinů, ve středu učinil prohlášení, že předá předsedovi Knesetu žádost o poslaneckou imunitu.

„Je to všechno velmi komplikované a zamotané. Jde o to, že zákon nestanoví přesně, že premiér musí v případě vznesení žaloby podat demisi. Proto má Benjamin Netanjahu několik možností čelit obviněním. První spočívá v poskytnutí úplné poslanecké imunity, aby speciální komise Knesetu rozhodla hlasováním, že nesmí být trestně stíhán dokud je v Knesetu,“ řekl Gambarjan.

Advokát poznamenal, že v izraelských právnických kruzích pohlížejí na tuto možnost skepticky. „Mezi právníky existuje naprostý konsensus ohledně toho, že žaloba bude nakonec podána. Izraelský právní systém nemůže připustit, aby proti podobným věcem nebyla podána žaloba. Nikdo nevěří, že to má dlouhou budoucnost,“ dodal.

Gambarjan má za to, že ve válce, kterou dnes vede Netanjahu s prokuraturou, je důležitý každý mezník. „Mají hodně srážek a jednou z nich je minimálně odložení vznesení obžaloby… V trestných činech je vždy potřeba to co možná nejdéle protahovat. Pro Benjamina Netanjahu je to první mezník: žádost o poslaneckou imunitu. Nadlouho to stejně nestačí, je to dočasné opatření. Všichni chápou, že žaloba bude vznesena,“ řekl advokát.

Právní poradce izraelské vlády Avichai Mandelblit dříve sdělil, že se rozhodl obžalovat Netanjahu z převzetí úplatku v takzvané věci 4 000, z podvodu a zklamání důvěry veřejnosti ve věci 2 000 a 1 000. Netanjahu na to odpověděl, že cílem těchto obvinění je jeho svržení z postu předsedy vlády.