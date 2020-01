Další plynovod pro Evropu? Byla podepsaná dohoda o EastMed

Dohoda o budování plynovodu EastMed byla podepsaná ministrem energetiky Řecka Kostisem Hatzidakisem a jeho izraelským i kyperským protějškem Juvalem Steinitzem a Georgiosem Lakkotrypisem. Ceremonie se zúčastnili premiér Řecka Kyriakos Mitsotakis, premiér Izraele Benjamin Netanjahu a prezident Kypru Nikos Anastasiadis.

Podepsání dohody bylo uvítáno potleskem. Je však třeba poznamenat, že procedura jejího uzavření skončí podpisem ze strany Itálie. Kdy se to uskuteční, dosud není známo.

Plynovod EastMed

Plynovod východního Středomoří , nebo také EastMed, je určen k tranzitu plynu z izraelského naleziště „Leviatan“ a kyperského „Afrodita“ do kontinentální Evropy. Infrastrukturní zařízení tak má spojit Řecko, Kypr a Izrael s jižní Evropou.

EastMed má mít délku 1,9 tisíc kilometrů, investice do jeho výstavby se odhadují na 6 miliard eur. Kapacita je 10 miliard metrů krychlových plynu ročně. Následně se může zvýšit na 20 metrů krychlových ročně.

Turecký proud na jih Evropy

Dříve se informovalo, že od 1. ledna 2020 ruský plyn z plynovodu Turecký proud začalo dostávat Bulharsko. Turecká strana označila projekt plynovodu výhodnějším pro Evropu s odkazem na to, že ruský plyn je levnější ve srovnání s americkým. Právě druhá linka Tureckého proudu o kapacitě 15,75 miliard metrů krychlových je určená pro dodávky spotřebitelům v zemích jižní a jihovýchodní Evropy. Uvedení Tureckého proudu do provozu se očekává 8. ledna 2020.

Tranzit přes Ukrajinu

Počátkem 1. ledna ruský plyn do Evropy začala dodávat Ukrajina. Ještě den před tím ruská společnost Gazprom a ukrajinský Naftogaz podepsaly novou smlouvu o tranzitu paliva. Předpokládá se, že v prvním roce je naplánován tranzit 65 miliard krychlových metrů paliva a v příštích čtyřech letech – 40 miliard každoročně. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dokument platný po dobu pěti let může být prodloužen o dalších deset let.