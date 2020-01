Od UFO k záhadám starověkého Egypta: Top 3 pochybných konspiračních teorií, které se ukázaly být pravdivé

Konspirační teorie se v poslední době staly velmi populární a zázračné vánoční období se jeví jako správný čas ke vzniku nových, ale nikdo by je neměl zcela odmítat. Zdá se, že několik konspiračních teorií bylo sice považováno hloupé a divné, ale nakonec se ukázalo, že jsou pravdivé nehledě na skepticismus odborníků.

První teorie se samozřejmě týká mimozemšťanů a neidentifikovaných předmětů, protože téma je historicky nejpopulárnější a v blízké budoucnosti se to nezmění.

UFO nikdy neopustí radary

V roce 1969 americká vláda pozastavila svůj program na vyšetřování UFO Blue Book, ačkoliv projekt trval 22 let a bylo zaregistrováno 700 objektů jako „neidentifikované".

Oficiální důvody ukončení programu byly takové, že neexistovaly objekty na vyšetřování.

Nicméně v prosinci roku 2017 vyšlo najevo, že existuje tajný program v hodnotě 22 milionů dolarů, který se jmenuje Moderní program na identifikaci hrozeb ve vzdušném a kosmickém prostoru.

Hledání kosmických „hrozeb“, které bylo v roce 2012 formálně zastaveno, se v některých případech projevuje, jak nedávno ukázaly pilotní účty. Například v září americké námořnictvo potvrdilo, že tři videa, která zveřejnila Akademie umění To The Stars, případně zobrazující setkání s UFO, jsou „neautorizovaná a neidentifikovaná“ letadla. Prohlášení bylo interpretováno jako potvrzení, že tam skutečně něco je.

V jiném případě, v roce 1947, bylo téma UFO záměrně potvrzeno a prosazováno americkou vládou po údajné havárii létajícího talíře v Roswellu v Novém Mexiku. Nejprve letectvo Spojených států amerických (USAAF) uvedlo, že to byl pouze konvenční meteorologický balón, ale když bylo vysvětlení zamítnuto jako lež, přičemž trosky ukazují něco jiného než konvenční meteorologický balón, vláda dovolila, aby se představy o UFO šířily.

Mělo to zakrýt pravdu o takzvaném projektu Mogul, přísně tajném projektu USAAF, který byl pověřen mapováním sovětských jaderných zbraní, když specializované balóny létaly 30 000 až 40 000 ft nad zemí.

Na háku CIA

Bylo to opakující se téma, že Big Brother nás sleduje, a ukázalo se, že to nejsou slova do větru.

Novinář Carl Bernstein v roce 1972 nebyl první osobou, která prolomila skandál Watergate. Přibližně ve stejné době také v materiálu pro časopis Rolling Stone odhalil rozsáhlou síť kontaktů CIA v nejmocnějších světových mediálních organizacích. Bernstein odhalil, že špionážní organizace vycvičila agenty jako novináře a nacházela jim práci ve všech významných novinách v USA, zatímco sponzorovala mediální projekty, které jejich provoz podpořily.

Tajný program, který byl spuštěn na počátku studené války, zrušil George Bush, když byl v roce 1976 v čele CIA.

„CIA s okamžitou platností nevstoupí do žádného placeného nebo smluvního vztahu s jakýmkoli novinářem, který je akreditován jakoukoli zpravodajskou službou v USA, novinami, periodami, rozhlasovými nebo televizními sítěmi nebo na stanicemi," prohlásil Bush.

Tutanchamonova vražda

O atentátu na mladého egyptského krále se diskutovalo od doby, kdy před téměř 100 lety bylo v Údolí králů objeveno jeho pohřebiště, přičemž jeho smrt stále vyvolává zvědavost a přitahuje konspirační teorie.

Jeho možná vražda však postupně překonala pouhé konspirační předpoklady, protože na těle Tutanchamona byla objevena podezřelá zranění. V podstatě to, co hrálo roli, byl objev „nedokončených“ obrazů v ikonické hrobce, která byla sama shledána „fiaskem“ – něčím, co nepochybně poukazovalo na skutečnost, že v okamžiku faraónovy smrti mohla být hrána falešná smrt, zejména ve světle tehdejšího vakua 18. dynastie.