Ve Francii ve městě Dreux došlo ke střelbě. Muž přišel s loveckou puškou na radnici

Město Dreux se nachází v departamentu Eure-et-Loir v regionu Centre- Val de Loire.

Uvádí se, že jedna osoba je vážně zraněná a je zaměstnancem radnice, není však v ohrožení života.

La police scientifique est en train d effectuer les premières investigations. #Dreux. pic.twitter.com/9VIOFtoqEo — L'Écho Dreux (@lecho_dreux) January 3, 2020

„Muž vyzbrojený loveckou puškou se objevil dnes ráno v 10:00 na radnici. Šel do kanceláře generálního ředitele služeb a vystřelil na oficiálního představitele, pak obrátil zbraň proti sobě,“ uvedl státní zástupce Rémi Coutin s tím, že za útokem stojí „soukromá záležitost“.

Na místo přijel starosta města Gerard Hamel. „Náš generální ředitel služeb mluvil s jedním z našich vedoucích pracovníků. Muž ho požádal, aby odešel. Pak zahájil palbu na pana Bozona, čímž mu způsobil vážné poranění nohy,“ řekl starosta.

Podle informací televize BFM byl pracovník radnice milenec střelcovy ženy. Další podrobnosti a okolnosti incidentu se zjišťují, na místě pracuje policie.

Střelba před mešitou

Na konci října došlo ve Francii ke střelbě před mešitou. 60letý muž zahájil palbu před mešitou ve francouzském městě Bayonne. Do budovy hodil rovněž podomácku vyrobenou bombu. Dle tehdejších informací byli zraněni dva lidé ve věku 84 a 87 let. Poté, co do mešity vhodil útočník podomácku vyrobenou bombu, pokusil se uprchnout. Před svým vlastním domem ho však policie zadržela.

​V jeho autě byl nalezen také plynový válec. Co se týče motivu útočníka, ten nebyl znám. Uvádí se, že se jedná o bývalého vojáka.

Střelba v ostravské nemocnici

V prosinci minulého roku se Česko vzpamatovávalo z incidentu ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Ctirad V. tam zastřelil šest lidí a další tři lidi zranil. Žena, která byla hospitalizovaná v nemocnici, zemřela také. Celkem si tedy útok vyžádal sedm obětí. Policii se podařilo pachatele po útoku vypátrat, ten se však před jejím příjezdem zastřelil a při převozu do nemocnice zemřel.

Ostravští zastupitelé jednomyslně schválili, že pozůstalí po sedmi obětech střelby v ostravské fakultní nemocnici dostanou od města finanční dar ve výši 100 tisíc korun, zranění obdrží 50 tisíc.

Stojí za zmínku i to, že útočník zabíjel nejrozšířenější zbraní v Česku, tedy samonabíjecí pistolí české výroby CZ 75. Uvádí se, že muž zbraň držel nelegálně.

Aktualizujeme