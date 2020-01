Muž se pokoušel pobodat kolemjdoucí na předměstí Paříže. Jeden mrtvý

K incidentu došlo na pařížském předměstí Villejuif. Muž napadl tři kolemjdoucí poblíž parku. Informuje se, že několik lidí zranil, jedna osoba přišla o život.

#Villejuif parc des hauts de Bruyères.

Intervention en cours des forces de l’ordre.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) 3. ledna 2020

Podle kanálu BFMTV policisté stříleli nejméně třikrát a poté jej neutralizovali.

Střelba na francouzské radnici



V pátek ráno také došlo ke střelbě ve francouzském městě Dreux v v departamentu Eure-et-Loir v regionu Centre-Val de Loire. Uvádělo se, že muž vyzbrojený loveckou puškou přišel kolem 10:00 na místní radnici, kde vystřelil na oficiálního představitele a vážně mu zranil nohu. Pak spáchal sebevraždu.

Podle informací televize BFM byl pracovník radnice milenec střelcovy ženy. Na místě zasahovala policie.

Střelba před mešitou

Na konci října došlo ve Francii ke střelbě před mešitou. 60letý muž zahájil palbu před mešitou ve francouzském městě Bayonne. Do budovy hodil rovněž podomácku vyrobenou bombu. Dle tehdejších informací byli zraněni dva lidé ve věku 84 a 87 let. Poté, co do mešity vhodil útočník podomácku vyrobenou bombu, pokusil se uprchnout. Před svým vlastním domem ho však policie zadržela.

​V jeho autě byl nalezen také plynový válec. Co se týče motivu útočníka, ten nebyl znám. Uvádí se, že se jedná o bývalého vojáka.