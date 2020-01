Bývalý velitel Íránských revolučních gard: údaje o cestách Sulejmáního mohl poskytnout Izrael

„Existuje velká pravděpodobnost, že Izrael získal přes Sýrii informaci o letu generála Sulejmáního a poskytl tuto informaci USA,“ řekl Rezáí v rozhovoru pro televizní stanici IRIB TV2 a uvedl, že považuje vraždu Sulejmáního za předem naplánovanou akci obou zemí – USA a Izraele.

Vysvětlil to tím, že v předvečer své smrti se nacházel Sulejmání, který odpovídal za vojenské operace Íránu v zahraničí, v Sýrii, odkud zamířil do Iráku. Po příletu do Bagdádu nasedl do auta, na které zaútočily americké bezpilotní letouny, uvedl Rezáí.

Přitom dříve bylo ve vysílání íránské televize uvedeno, že vysoce postavený generál zahynul při útoku vrtulníků.

Vražda Sulejmáního

V předvečer provedly USA na pokyn prezidenta Trumpa raketový útok v oblasti bagdádského letiště, jehož následkem zahynul velitel jednotek Quds generál Kásim Sulejmání a dalších deset lidí včetně důstojníků Íránských revolučních gard a vysoce postavených činitelů šíitské domobrany Iráku.

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že je připraven k dalším akcím proti Íránu po vraždě íránského generála Kásima Sulejmáního.

„Pokud bude Američanům někde hrozit nebezpečí, definovali jsme naše cíle a já jsem připraven podniknout všechna nezbytná opatření. Týká se to především Íránu,“ prohlásil Trump během svého televizního projevu.

Zároveň prezident USA označil Sulejmáního za „teroristu číslo jedna na světě“ a obvinil ho z přípravy útoků na americké diplomaty a členy armády. Prohlásil také, že Washington se údajně pokusil válku zastavit zabitím íránského generála. Trump současně zdůraznil, že Spojené státy neusilují o změnu moci v Íránu.

Íránský nejvyšší vůdce Ájatolláh Alí Chameneí a prezident Hassan Rúhání uvedli, že Írán se pomstí Spojeným státům, a ministr obrany Amir Hatami slíbil „drtivou odpověď“ na smrt vojenského velitele.

Vraždu Sulejmáního odsoudili v Bagdádu, Damašku i v Ankaře. Ruské ministerstvo zahraničí označilo akce Washingtonu za „dobrodružný krok“, který povede k eskalaci napětí v celém regionu.