„Události v Íránu? Německo kolabuje a my jsme nepřipraveni.“ Hampl vyzývá, ať se vrátíme k opravdovým problémům pro ČR

Hampl svůj příspěvek začal výzvou, aby společnost nepodléhala panice a jako příklad racionálního pohledu na věc uvedl příspěvek komentátora Martina Gusta, který označil Sulejmáního za „ztělesnění ozbrojené pěsti šíitské islámské revoluce, jejímž cílem je univerzální islámský kalifát“.

„V podobě Hizballáhu vytvořil celosvětovou kriminální teroristickou síť, silně zakotvenou v Jižní Americe, ale třeba i v Německu, která svými aktivitami tuhle islámskou revoluci financuje. Pomáhal organizovat teroristické islámské aktivity po celém světě,“ napsal Gust.

A v této myšlence pokračuje i Hampl, který svůj názor sdílel v příspěvku na Facebooku.

„V Íránu dnes vládne odporný režim islámského extrémismu, který se netají cílem dobýt svět. Sulejmání, ‚meč džihádu‘, vedl jeho ozbrojené složky, organizoval zabíjení nevěřících na celém světě a patřil k nejnebezpečnějším grázlům pod sluncem,“ uvedl sociolog.

K napětí ve vztazích USA a Íránu dodal, že takové nepřátelství mezi Íránem a Saudsko-americko-izraelskou koalicí trvá už dlouho, ale tento útok podle něj nebude mít žádné vážné důsledky.

„Írán vydá několik ostrých prohlášení, možná provede pár zcela formálních útoků, a potom dá na několik let pokoj. Dělají to tak pokaždé, když narazí na sílu. Jejich reakce nikdy není reagovat na sílu ještě větší silou. A naopak, čím víc jim ustupujete a čím víc „drobností“ typu útoků na tanker nebo zapálení vyslanectví tolerujete, tím jsou agresivnější,“ vysvětlil a dodal, že Trumpovi voliči taky rozhodně nechtějí další konflikt a prezident udělá všechno pro to, aby se vše co nejrychleji uklidnilo.

Příspěvek pak ukončil další vyzvou, a sice, abychom se vrátili k „opravdovým problémům“.

„Třeba k tomu, že Německo kolabuje, a my jsme zoufale nepřipraveni. Nemáme dokonce ani střeženou hranici a místo budování obrany kupujeme hromady amerického šrotu,“ uzavřel věc.

Likvidace Sulejmáního

V pátek 3. ledna provedly USA na pokyn prezidenta Trumpa raketový útok v oblasti bagdádského letiště, jehož následkem zahynul velitel jednotek Quds generál Kásim Sulejmání a dalších deset lidí včetně důstojníků Íránských revolučních gard a vysoce postavených činitelů šíitské domobrany Iráku.

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že je připraven k dalším akcím proti Íránu po vraždě íránského generála Kásima Sulejmáního.

„Pokud bude Američanům někde hrozit nebezpečí, definovali jsme naše cíle a já jsem připraven podniknout všechna nezbytná opatření. Týká se to především Íránu,“ prohlásil Trump během svého televizního projevu.

Zároveň prezident USA označil Sulejmáního za „teroristu číslo jedna na světě“ a obvinil ho z přípravy útoků na americké diplomaty a členy armády. Prohlásil také, že Washington se údajně pokusil válku zastavit zabitím íránského generála. Trump současně zdůraznil, že Spojené státy neusilují o změnu moci v Íránu.