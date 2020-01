Rusko je přesvědčeno, že odmítnutí omezení v jaderné dohodě JCPOA ze strany Íránu není hrozbou

Írán v neděli oznámil, že se vzdává „posledního klíčového omezení v jaderné dohodě, pokud jde o počet odstředivek“, a dodal, že už „nyní neexistují žádná omezení pro práci s íránským jaderným programem“. Zároveň má Teherán v úmyslu i nadále spolupracovat s MAAE, jako tomu bylo i dříve, a je připraven se vrátit ke plnění svých závazků v případě zrušení sankcí a zajištění zájmů Teheránu stanovených jadernou dohodou.

Po rozhodnutí Teheránu o Společném komplexním akčním plánu (JCPOA) pro íránský jaderný program Rusko vyzvalo všechny partnery, aby vytvořili podmínky pro obnovení JCPOA.

„Výzvy, kterým čelí mezinárodní společenství během realizace komplexních dohod, vyžadují politickou vůli a tvrdé kolektivní rozhodnutí, především od vedoucích účastníků JCPOA. Jsme přesvědčeni, že po překonání těchto výzev nebude mít íránská strana důvod odchýlit se od dohodnutých požadavků. Vyzýváme všechny partnery, aby se neodchylovali od cesty stanovené dohodou JCPOA a vytvořili podmínky pro návrat její realizace do stability,“ uvedl resort.

Ruské ministerstvo zahraničí dodalo, že rozhodnutí přijaté íránskou stranou dne 5. ledna pokračovat v pozastavení dobrovolných závazků vyplývajících z JCPOA je výsledkem rozporů nahromaděných v rámci dohod a všechny zúčastněné země by se měly usilovně podílet na jejich uspořádání.