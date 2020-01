„Arogance těchto amerických poskoků nezná meze.“ Prohlášení evropských lídrů o situaci v Iráku zvedlo Ondráčka ze židle

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček se na svém účtu na Facebooku vyjádřil k aktuálnímu dění ve světě. Konkrétně se pustil do francouzského prezidenta, britského premiéra a německé kancléřky za to, že se mu nelíbilo, že stále někomu říkají, co mají dělat.

Ondráček narážel na skutečnost, že Emmanuel Macron, Boris Johnson a Angela Merkelová vyzvali ve společném prohlášení ke zmírnění napjaté situace v Iráku. Komunistovi se totiž nelíbilo to, že lídři zemí ostatním určují, co musí a nemusí.

„Přátelé, arogance těchto tří amerických poskoků nezná meze. Sami ve svých zemích a vlastně v celé Evropě podělali, co mohli, ale i tak mají tu drzost stále někomu říkat, co musí? Proč také neřeknou Amíkům, aby se už vys**** na ten jejich import demokracie, že o to stejně nikdo nestojí a jen to přináší smrt!“ rozčiloval se politik na sociální síti.

Pod příspěvkem pak připojil odkaz na článek na portálu irozhlas.cz, který nese název „Macron, Johnson a Merkelová: Spirála násilí v Iráku musí skončit, Írán musí opustit od dalších útoků“.

V něm se psalo o tom, že si dotyční myslí, že musí skončit spirála násilí a útoky na koaliční síly. Především lídři zdůraznili, že Írán musí upustit od dalších násilných akcí. V prohlášení, které dotyční vydali, se píše, že odsoudilina koaliční jednotky a jsou hluboce znepokojeni rolí, jakou v regionu sehrál Írán. Zmínka přitom padá na velitele íránských jednotek Kuds Kásima Sulejmáního, který byl v pátek zavražděn u letiště v Bagdádu. Za atentát mohly Spojené státy.

„Nynější spirála násilí v Iráku musí skončit,“ píše se rovněž v prohlášení, podle kterého mají všichni aktéři jednat nanejvýš zdrženlivě a s vědomím zodpovědnosti. Tito tři politici tak po Teheránu chtějí, aby vzal zpět všechna opatření, která jsou v rozporu s mezinárodní dohodou o jeho jaderném programu. Pokud jde o Bagdád, po něm zase požadují, aby nadále podporoval koaliční jednotky v boji proti takzvanému Islámskému státu*.

Na status Ondráčka uživatelé okamžitě reagovali. Jeho příznivci ho podpořili a podotýkali, že je „politik na svém místě, kterému jde o zájmy lidí a ne jen o vlastní blaho“.

„Od těchhle nic jiného nelze čekat, proto honem pryč z EU i z NATO,“ uvedla jedna komentující.

I další se pozastavovali nad tím, co je to dnes za zvrhlou dobu, kdy cizí státy poroučí, co má kdo dělat a nedělat. „Amíci by potřebovali pořádně praštit přes prsty,“ konstatují.

„Moc hodní pejsci,“ reaguje Konečná

Ondráček však nebyl jediný, kdo „snahu“ těchto tří lídrů okomentoval. Své k tomu řekla i europoslankyně a členka KSČM Kateřina Konečná.

„Jsou to moc hodní pejsci. Jak páníček Trumpíček poručil, tak konají. Spirálu násilí v Iráku začaly USA invazí v roce 2003 a USA odstoupila od mezinárodní jaderné dohody s Íránem již v roce 2018. Macron, Johnson a Merkelová jsou hluboce znepokojeni rolí, jakou v regionu sehrál Írán? Neuvěřitelná slepota, ale nic více jsem od nich ani nečekala,“ napsala.

I ona si pak následně musela vyslechnout reakce na svá slova. Někteří s ní souhlasili: „Jste jedna z mála politiků, kteří se nebojí nazvat věci pravým jménem. Souhlasím s vámi a držím palce.“

Smrt íránského generála Sulejmáního v Bagdádu

Našli se však i odpůrci jejího pohledu na věc. „Kde pořád komunisti berou tu moudrost… Chodíte vůbec na schůze, aby jste se trošku vzdělala o tom, co se děje kolem vás?? Nebo si jako v minulosti lžete na zájem...Měli by vás poslat do Iráku na exkurzi,“ stálo v jednom z komentářů.

V pátek v noci na 3. ledna provedly USA na pokyn prezidenta Trumpa raketový útok v oblasti bagdádského letiště v Iráku, v jehož důsledku zahynul velitel jednotek Kuds, generál Kásim Sulejmání, a dalších jedenáct lidí, včetně důstojníků Íránských revolučních gard a vysoce postavených činitelů šíitské domobrany Iráku.

Podle amerického prezidenta Sulejmání připravoval útoky na americké diplomaty a členy armády. Trump dodal, že je po zabití íránského generála Kásima Sulejmáního připraven na další akce proti Íránu.

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí a prezident Hassan Rúhání uvedli, že se Írán pomstí Spojeným státům. Také ministr obrany Amir Hatami slíbil „drtivou reakci“ na smrt vojenského velitele.

Vraždu Sulejmáního odsoudili v Bagdádu, Damašku i v Ankaře. Ruské ministerstvo zahraničí označilo akce Washingtonu za „dobrodružný krok“, který povede k eskalaci napětí v celém regionu.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku