Haftarova armáda převzala kontrolu nad městem Syrta

Libyjská národní armáda (LNA) maršála Chalífy Haftara převzala plnou kontrolu nad městem Syrta, které leží v Libyi. Oznámil to mluvčí LNA Ahmed al-Mismari.

Dané město se nachází na pobřeží Středozemního moře a je jedním z těch největších v zemi. Kromě toho se zde narodil bývalý libyjský vůdce Muammar Kaddáfí.

Situace v Libyi

Již dříve jeden ze zdrojů uvedl, že armáda LNA vstoupila do. Podle jeho slov byla v rámci první fáze operace převzata kontrola nad přístavem a dvěma vojenskými základnami.

Po svržení a vraždě libyjského lídra Muammara Kaddáfího v roce 2011 Libye prakticky přestala existovat jako jednotný stát. V současné době v zemi panuje dvojvládí.

Na východě země zasedá lidem zvolený parlament a na západě v hlavním městě Tripolisu je u moci Vláda národní jednoty v čele s Fáizem Sarrádžem, která byla zformovaná za podpory OSN a EU.

Úřady ve východní části země jednají nezávisle na Tripolisu a spolupracují s Haftarovou armádou, která se od dubna pokouší dobýt Tripolis.

Rusko se opakovaně vyslovilo pro ukončení bojů a pro obnovení dialogu k urovnání libyjské krize.

Turecká armáda postoupila do Libye

Včera jsme informovali o tom, že turecká armáda postoupila do Libye. Prohlásil to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a dodal, že by se armáda měla zabývat koordinací tamní Vlády národní jednoty.

Již v minulosti média informovala o tom, že Vláda národní jednotky (VNJ) Libye oficiálně požádala o vojenskou pomoc Turecko. Stalo se tak na pozadí ofenzívy Libyjské národní armády (LNA), vedené maršálem Chalífou Haftarem, v Tripolisu.

Podle zpráv v médiích by se mělo jednat o „vzdušnou, pozemní a námořní“ vojenskou podporu, která má sloužit k odražení ofenzívy.

Na začátku ledna jsme uváděli, že turecký parlament toto vyslání armády do Libye schválil, a to pomocí novely zákona, která povoluje nasazení jednotek země v Libyi. Daný dokument byl představen parlamentu toto pondělí.

Rozmístění tureckých vojáků na území Libye podpořili poslanci vládní Strany spravedlnosti a rozvoje a nacionalistické strany Nacionálně činná strana. Proti byli zástupci opoziční Republikánské lidové strany, Dobré strany, Strany štěstí (Saadet) a prokurdské Lidově demokratické strany. Celkově výsledek hlasování vypadal následovně: 325 poslanců pro, 184 proti.

Připomeňme, že již na konci listopadu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a premiér libyjské LNA Fáiz Sarrádž podepsali memorandum o spolupráci ve vojenské sféře a o vzájemném porozumění v otázce námořních zón.