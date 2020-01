„Od každého po dolaru“: v Íránu navrhují shromáždit 80 miliónů „za Trumpovu hlavu“

Organizátor smutečního průvodu generála Kásima Sulejmáního ve městě Mašhadu vyzval všechny Íránce, aby darovali po jednom dolaru, „a shromáždili tak prostředky na odměnu v částce 80 miliónů USD,“ uvádí The Daily Mail.

Po smutečních průvodech v Iráku, na nichž se sešly tisíce lidí, bylo tělo Sulejmáního přepraveno do města Ahvázu na jihozápadě Íránu. Truchlící Íránci oblečení do černých oděvů se bili do prsou a nesli plakáty s portréty Sulejmáního. Demonstranti nesli také rudé šíitské vlajky, které tradičně symbolizují prolitou krev nevinně zabitého a vyzývají k pomstě.

Jak uvádějí pozorovatelé, tak působivým ceremoniálem Írán poprvé vzdal hold jiné než duchovní osobě, což potvrzuje, jak měli Sulejmáního rádi lidé v celé zemi. Dokonce ajatolláhovi Rúholláhu Músavímu Chomejnímu, zakladateli Islámské republiky, se nedostalo takových poct po jeho smrti v roce 1989. Rakev s tělem Sulejmáního se bude nacházet v pondělí ve slavné mešitě Musalláh v Teheránu. Sulejmání bude pochován v jeho rodném městě Kermánu.

Vražda Sulejmáního

3. ledna provedly USA na pokyn prezidenta Trumpa raketový útok v oblasti bagdádského letiště, jehož následkem zahynul generál Kásim Sulejmání a dalších deset lidí včetně důstojníků Íránských revolučních gard a vysoce postavených činitelů šíitské domobrany Iráku.

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že je připraven k dalším akcím proti Íránu po vraždě íránského generála Kásima Sulejmáního.

„Pokud bude Američanům někde hrozit nebezpečí, definovali jsme naše cíle a já jsem připraven podniknout všechna nezbytná opatření. Týká se to především Íránu,“ prohlásil Trump během svého televizního projevu.

Zároveň prezident USA označil Sulejmáního za „teroristu číslo jedna na světě“ a obvinil ho z přípravy útoků na americké diplomaty a členy armády. Prohlásil také, že Washington se údajně pokusil válku zastavit zabitím íránského generála. Trump současně zdůraznil, že Spojené státy neusilují o změnu moci v Íránu.

Íránský nejvyšší vůdce Ájatolláh Alí Chameneí a prezident Hassan Rúhání uvedli, že Írán se pomstí Spojeným státům, a ministr obrany Amir Hatami slíbil „drtivou odpověď“ na smrt vojenského velitele.

Vraždu Sulejmáního odsoudili v Bagdádu, Damašku i v Ankaře. Ruské ministerstvo zahraničí označilo akce Washingtonu za „dobrodružný krok“, který povede k eskalaci napětí v celém regionu.