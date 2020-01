F-15 se srazil ve vzduchu s tankovacím letounem. Video

Bití tankovaného letadla ráhnem a poškrábání jeho povrchu jsou nejčastějšími problémy tankovacího letounu nové generace KC-46. Hi-tech letoun Pegasus užívá dálkového řízení tankovacího ráhna, jeho operátor sedí v přední kabině v 3D brýlích. Obě složky tohoto systému – samotné ráhno a systém „vzdáleného zraku“ – nevyhovují požadavkům VLS USA, píše The Drive. Dalším problémem je to, že spojení tankovaného letadla s ráhnem si vyžaduje větší úsilí, než u starších tankerů KC-10 a KC-135.

To je zvláště viditelné při tankování lehkých letadel: bitevních letounů A-10 a stíhaček F-16. Větší úsilí přivádí k tomu, že se ráhno vymyká z hrdla a bije do krytu kabiny nebo do povrchu letadla. Může být přitom poškozeno i samotné ráhno.

Boeing pozmění konstrukci spojovacího zařízení a jiné mechanismy, aby vady napravil, píše Flightsglobal s odvoláním na dokumenty vlády USA. Modernizace KC-46 Pegasus bude stát 300 milionů dolarů a potrvá (včetně doby zkoušek a certifikace) tři až čtyři roky.

Ruské VKS používají jiný, bezpečnější způsob tankování ve vzduchu. Palivová hadice je pružná, tyč přijímacího zařízení má v dohledu pilot tankovaného letadla, který také provádí potřebné operace pro přibližování a spojení. Operátor tankovacího letounu jen zapíná dodávku paliva a posílá letouny k volným tankovacím zařízením. Tento způsob však vyžaduje velké mistrovství posádek bojových letadel.

Převaha ruských stíhaček páté generace

Přednedávnem americký magazín The National Interest informoval o tom, že americké letouny F-15C Eagle, jež tvoří polovinu všech stíhaček ve výzbroji vojenského letectva USA, nedokážou bez hluboké modernizace čelit ruským stíhačkám páté generace Su-57.

V článku se praví, že Su-57 předčí četné světové stíhačky co do manévrovatelnosti a výzbroje. Přitom F-15C bude potřebovat velkou modernizaci a nové zbraně, aby dokázal čelit ruskému letounu.

Americká stíhačka teoreticky může, píše The National Interest, získat modul Legion, který již vyvíjí společnost Lockheed Martin. Díky tomuto modulu by F-15C dokázal zjistit přítomnost letounů vyrobených s použitím technologií stealth, včetně Su-57, a zaútočit na ně.

„Su-57 ale vydrží první výstřel, a F-15C se octnou v nevýhodné situaci ve srovnání s neobvykle manévrovatelnými ruskými stíhačkami,“ upřesňuje magazín. V tomto případě bude přežití americké stíhačky úplně závislé na profesionalismu letců.