„To je neuvěřitelné,“ mluvčí ruského ministerstva zahraničí okomentovala odmítnutí USA udělit vízum Zarífovi

„Americké orgány nevydaly vízum íránskému ministru zahraničí, není zcela jasné, na jakém základě – zjevně ‚vytlačují‘ oficiálního zástupce ministerstva z platformy, kde by se měla analyzovat současná situace, kde by strany měly diskutovat o možnosti deeskalace. Na jakém základě zástupci suverénního státu, členu OSN nebyl povolen vstup do Rady bezpečnosti? To je neuvěřitelné,“ řekla Zacharovová ve vysílání rozhlasové stanice Echo Moskvy.

Dne 7. ledna OSN oznámila, že podle informací USA nebude íránskému ministrovi zahraničí Mohammadovi Džavádovi Zarífovi uděleno vízum k účasti na zasedání Rady bezpečnosti OSN, Sputniku o tom pověděli v íránské misi.

Spojené státy jako země, ve které se nachází sídlo OSN, jsou povinny poskytovat víza všem diplomatům členských zemí. Zaríf v minulosti obdržel americké vízum pro cesty do OSN, ale jeho pohyb ve Spojených státech byl přísně kontrolován.

Reakce Pompea

Americký kolega Zarífa ministr zahraničí USA Mike Pompeo se k situaci vyjádřil a uvedl, že USA v otázce udělování víz íránskému ministru zahraničí budou jednat v souladu se závazky vůči OSN.

„Vízové otázky nekomentujeme… mohu pouze říci, že budeme vždy dodržovat své povinnosti vyplývající z požadavků OSN a dohody o sídle. A učiníme tak v tomto konkrétním případě a obecně,“ uvedl Pompeo.

Zaríf odsoudil vraždu Sulejmáního

3. ledna provedly USA na pokyn prezidenta Trumpa raketový útok v oblasti bagdádského letiště, jehož následkem zahynul generál Kásim Sulejmání a dalších deset lidí včetně důstojníků Íránských revolučních gard a vysoce postavených činitelů šíitské domobrany Iráku.

Zaríf stejně jako ostatní členové íránského vedení odsoudil Spojené státy. Íránský nejvyšší vůdce Ájatolláh Alí Chameneí a prezident Hassan Rúhání uvedli, že Írán se pomstí Spojeným státům, a ministr obrany Amir Hatami slíbil „drtivou odpověď“ na smrt vojenského velitele.