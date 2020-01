Policie použila slzný plyn proti odpůrcům důchodové reformy v Paříži

Průvod, kterého se účastní tisíce lidí, se začal na náměstí Republiky (Place de la République).

Pohyb procesí je doprovázen tleskáním. Demonstranti kromě tradičních sloganů proti reformě křičí také urážky a výzvy k sebevraždě na adresu policie a někdy házejí do policistů různé odpadky. Aby uklidnila rozptýlené protestující, použila policie slzný plyn nejméně dvakrát.

Policie informovala, že během demonstrace bylo zadrženo 16 lidí.

#Manifestation | A 16h15, 16 personnes ont été interpellées. pic.twitter.com/6w8tGHWIZN — Préfecture de Police (@prefpolice) January 9, 2020

Penzijní reforma

Francouzský premiér Édouard Philippe ve středu 11. prosince oznámil hlavní parametry důchodové reformy, jejichž příprava způsobila masivní stávky a protesty v celé zemi.

Philippe uvedl, že cílem reformy je zjednodušit důchodový systém a dosáhnout jeho stability v souvislosti se stárnutím populace. Pracovníci si ponechají možnost odejít do důchodu ve věku 62 let, ale úřady budou pobízet odchod do důchodu o dva roky později – v tomto případě bude důchod vyšší. Minimální důchod pro zaměstnance na plný úvazek bude 1000 eur měsíčně.

Premiér slíbil, že reforma ovlivní pouze ty, kteří se narodili v roce 1975 nebo později.

Přes množství ústupků oproti původnímu plánu odbory říkají, že budou i nadále protestovat. Proti reformě jsou zejména ti pracovníci, kteří mají nyní právo odejít do důchodu dříve než ve věku 62 let, jako jsou železniční pracovníci a dokaři. Podle nových plánů budou všechny výjimky odstraněny a věk odchodu do důchodu bude stejný pro všechny.