Polská ropná a plynárenská společnost PGNiG změnila vedení

Největší polská ropná a plynárenská společnost PGNiG úplně změnila své vedení – šéfa a téměř všechny jeho zástupce. Uvádí se to v prohlášení společnosti.

Podle informací společnosti jmenovala dozorčí rada předsedou představenstva Jerzyho Kwiecińského, což je bývalý ministr rozvoje. Nahradil tak bývalého předsedu Piotra Woźniaka, který koncern řídil od roku 2016.

Místopředsedy představenstva se stali Robert Perkowski (ohledně provozních otázek), Jarosław Wróbel (obchodní otázky), Przemysław Wacławski ohledně finančních otázek a Arkadiusz Sekściński ohledně rozvoje.

Z původního vedení si svou pozici udržel pouze Petrowski. Odcházející šéf společnosti Woźniak se vryl do paměti jako zastánce diverzifikace dodávek plynu do Polska a odmítáním ruského modrého paliva. V říjnu roku 2018 získal polský koncern za 220 milionů dolarů podíl na koncesi na norském kontinentálním šelfu.

Kromě toho společnost PGNiG v roce 2018 podepsala několik dlouhodobých smluv na dodávku zkapalněného plynu ze Spojených států. Společnost PGNiG nedávno oznámila, že odmítá prodloužit smlouvu, která vyprší v roce 2022 na dodávky plynu z Ruska, tzv. jamalskou smlouvu. Podle slov tehdejšího předsedy představenstva Piotra Woźniaka bylo vyrozumění učiněno v souladu se smlouvou.

V roce 2018 se import plynu do Polska z Ruska snížil o 6,4 procenta a činil asi 9 miliard kubických metrů.

Vzdaní se ruského plynu

Již na začátku října informovali v Polsku, že se chtějí ruského plynu vzdát do konce roku 2022. Piotr Naimski, zplnomocněnec polské vlády pro otázky strategické energetické infrastruktury, oznámil, že v současné době dostává země nejvíce plynu z Ruska, avšak země chce od smlouvy odstoupit koncem roku 2022. Alternativou by měl být nový terminál LNG v Ústí nad Svinou a plynovod Baltic Pipe.

Terminál LNG v Ústí nad Svinou bude moci po jeho rozšíření dodávat až 7,5 miliardy kubíků regazifikovaného plynu ročně. Plynovodem Baltic Pipe se plánuje z Norska dodávat dalších 8 miliard kubíků.

K nedostatku plynu řekl v minulém roce v září pár slov tehdejší šéf Piotr Woźniak. Podle jeho slov by pokračující provoz plynovodu Opal společnosti Gazprom v plné kapacitě vedl k tragickým následkům. Podle Woźniaka by se jihovýchod Polska potýkal s nedostatkem plynu, pokud by nebyl omezen ruské společnosti přístup k plynovodu Opal.

Ruská společnost od roku 2013 využívala pouze 50 procent kapacity Opalu. V roce 2016 Evropská komise Gazpromu rozšířila přístup k plynovodu, ale v září Soudní dvůr EU toto rozhodnutí na žádost Varšavy zrušil. V současné době tak ruská společnost může opět využívat pouze polovinu tranzitní kapacity daného plynovodu. Dodávky plynovodem Opal ruská společnost snížila v sobotu 14. září, a to kvůli omezením uloženým soudem Evropské unie.