Stoltenberg: NATO může přispět velkou měrou ke stabilitě na Blízkém východě

NATO má potenciál přispět velkou měrou ke stabilitě na Blízkém východě a k boji proti mezinárodnímu terorismu. Zjišťuje, co může udělat. Informoval o tom generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

„NATO má potenciál, aby velmi přispělo k regionální stabilitě a boji proti mezinárodnímu terorismu. A my se díváme, co ještě bychom mohli udělat,“ sdělil na tiskové konferenci a připomněl, že měl dříve rozhovor s prezidentem Donaldem Trumpem.

O den dříve se Trump a Stoltenberg po telefonu dohodli, že NATO může přispět ke stabilitě na Blízkém východě a k boji proti mezinárodnímu terorismu.

„Situace v regionu zůstává nestálá a křehká, v zájmu nikoho není nový konflikt,“ poznamenal také generální tajemník.

„Zdůrazňuji důležitost rozhovoru se zeměmi v regionu. Pokud udělá NATO více, budeme to samozřejmě dělat společně se zeměmi regionu… Budeme úzce diskutovat se zeměmi regionu. Pokud budeme dělat více my, učiníme tak na základě dohody s nimi,“ dodal.

Úloha NATO v boji proti terorismu

NATO zvažuje různé možnosti toho, jak může posílit svou roli v boji proti mezinárodnímu terorismu, uvedl Stoltenberg, který poznamenal, že považuje pomoc místním silám za nejlepší způsob, jak toho dosáhnout.

„Hledáme, co dalšího můžeme udělat, abychom pomohli stabilizovat Blízký východ a bojovat proti mezinárodnímu terorismu. Udělali jsme toho už hodně, především co se týče výcviku, poradenství a podpory místních sil… Jsem přesvědčen, že nejlepším způsobem, jak můžeme bojovat proti mezinárodnímu terorismu… je dávat možnost (pomáhat, pozn. red.) místním silám samostatně bojovat proti terorismu… Samozřejmě se můžeme podívat, zda můžeme udělat něco podobného. Můžeme dělat také další věci. Ale budu velmi akurátní, když o tom hovořím, proto nyní zkoumáme různé možnosti,“ řekl na tiskové konferenci Stoltenberg.

Vystoupení Donalda Trumpa

Včera vystoupil se svým projevem americký prezident Donald Trump, který se věnoval situaci mezi Spojenými státy a Íránem. Uvedl, že požádá NATO, aby se aktivněji zapojilo do procesů na Blízkém východě. V projevu vyzval Velkou Británii, Čínu, Německo, Francii a Rusko, aby pracovaly na nové dohodě s Íránem.

K tomu, aby se NATO aktivněji účastnilo probíhajících procesů na Blízkém východě, dále dodal vyjádření o budoucnosti. „Chceme, abyste měli skvělou budoucnost, kterou si vy zasloužíte.“

V projevu zmínil i jaderné zbraně. Dle jeho slov nebude mít Teherán jaderné zbraně do té doby, dokud bude on u moci. Dodal, že Spojené státy nechtějí používat svoji vojenskou sílu a ekonomický potenciál je nejlepší odrazující faktor proti Íránu. V neposlední řadě řekl, že USA jsou připraveny uzavřít mír se všemi, kteří si to přejí.

Situace mezi USA a Íránem

V prvních dnech nového roku zasadily USA raketový úder na letišti v Bagdádu a zlikvidovaly šéfa speciální jednotky Kuds Íránských revolučních gard generála Kásima Sulejmáního.

Ve středu íránské ozbrojené síly podnikly raketový útok na americké základny v Iráku, nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí jej označil za facku Spojeným státům a zdůraznil, že americké síly musí region opustit. Íránský ministr obrany Amir Hatami nevyloučil další opatření proti Spojeným státům, přičemž poznamenal, že budou proporcionální krokům Washingtonu.

Podle informací íránského televizního kanálu Press TV v důsledku raketového útoku na americké základny zemřelo 80 lidí. Americká televizní stanice Fox News s odkazem na zdroje informovala, že podle předběžných informací mezi oběťmi nebyli žádní Američané. K incidentu se vyjádřil i americký prezident Donald Trump, který uvedl, že je „vše v pořádku“.