Sharon Stoneová: „Putin je dobrý lídr své země.“ Trump to drsně schytal

„Já si myslím, že Putin je svým způsobem silnější lídr své země. Nechci, aby vládl mé, ale nemám nic proti, jak vládne své. Chci jen, aby od mé zůstal daleko,“ uvedla v rozhovoru herečka.

Ohledně prezidenta USA Donalda Trumpa prohlásila, že ten je „manipulovaný jinými hlavami států“.

„Když už to člověk zvládne až na prezidenta USA , tak by se měl v tomto úřadu chovat s velkou úctou a pokorou a se smyslem osobní hrdosti. (…) Putin vede svoji zemi v jejím nejlepším zájmu. Trump oproti tomu chce neustále být něco jiného než prezident Spojených států amerických. Jako by to nebylo dost,“ dodala k rozhovoru o ruském prezidentovi Stoneová.

Označila za „nemístné“, že se americký prezident Trump nechává manipulovat jinými světovými lídry. „Kdybych byla Putinem, tak bych Trumpa využívala,“ zmínila slavná hollywoodská herečka.

Současného lídra USA rovněž označila za člověka, s nímž se vrací nenávist k Židům a rasismus.

„Máme prezidenta, který přináší zpět rasismus a antisemitismus. Je smutné to vidět,“ řekla Sharon Stoneová.

Znovuzvolení Donalda Trumpa

V rozhovoru pro magazín GQ se Sharon Stoneové rovněž ptali, zdali si myslí, že současný americký prezident bude znovuzvolen.

„Nevěřím, že bude znovuzvolen,“ řekla a obratem dodala: „Naše země byla založena na myšlence, že si všichni lidé jsou rovni. To nesouzní s cíli Trumpa. A nevěřím, že naše země se vzdá svých principů, aby udržela tohoto muže v úřadě, pro který nemá žádný respekt.“

Při hovoru došlo i na aktuálně populární aktivistku za klima Gretu Thunbergovou. Tu označila za „fantastickou“.

„Miluji Gretu Thunbergovou. Je fantastická,“ zmínila.

Na otázku, proč je tato mladá aktivistka tak „fantastická“, herečka odpověděla: „Její jedinečný charakter, její spirituální elegance. Já si myslím, že také její autismus s tím má mnoho společného.“

Prezidentské volby v USA

Volby amerického prezidenta jsou v USA naplánovány v tomto roce na 3. listopadu. Mnozí analytici vyslovují myšlenku, že současný americký prezident v nich bude znovuzvolen. V posledních prezidentských volbách úřadující prezident Donald Trump porazil bývalou americkou ministryni zahraničních věcí Hillary Clintonovou.