„Nadlidé, podlidé, ekosvině.“ Konvička přinesl své vidění budoucnosti Evropské unie

Aktivista Martin Konvička, který se proslavil ostrým vystupováním proti rozšiřování islámu v České republice, publikoval na svých sociálních sítích obraz toho, jak by, podle jeho názoru, „již brzy“ mohla vypadat stará Evropa.

„Patříte na Západ? Zvykejte si!“ stojí na obrázku, který aktivista publikoval na svém Facebooku. Doprovodil ho svým komentářem: „Evropský svaz. Již brzy.“

Na obrázku jsou vidět tři skupiny lidí sestavení do pyramidárního uspořádání společnosti. Nejvyšší skupina lidí je označena jako „nadlidé“. Podle půlměsíce ve znaku a zelené barvy, která je barvou islámu, je patrné, že by se mělo jednat o muslimy.

Druhá skupina lidí, která se nachází uprostřed pyramidy, je popsána jako „podlidé“.

Třetí skupina, jež se nachází v základně pyramidy a je tedy nejširší, je označena jako „ekosvině“, respektive „nelidé“.

Babička "ekosvině"

Výraz „ekosvině“ se objevil na začátku ledna, kdy vypukl skandál okolo německé veřejnoprávní televize, která odvysílala skladbu dětského sboru, kde se hovoří o „babičkách ekosviních“.

„Moje babička si každý den upeče kotletu, protože maso ze supermarketu skoro nic nestojí. Moje babička už teď nelítá letadlem, už se polepšila a namísto toho teď jede desetkrát do roka na plavbu lodí,” stojí v písni dětského souboru.

Poté přichází sloka: „Moje babička jezdí v SUV k doktorovi a přitom přejede dva dědoušky s chodítky.” Vrcholem je: „Moje babička je stará ekosvině.“

Video vyvolalo v Německu obrovský skandál, který se přelil i do České republiky. Krátce po zveřejnění bylo video smazáno. Šéf dětského sboru byl kritizován za zesměšňování a absenci respektu vůči starší generaci a bylo mu vytýkáno zneužívání dětí.

Autoři klipu s dětským souborem se ze začátku snažili ze situace vyvléknout slovy o tom, že se údajně mělo jednat o satiru a parodii.

Německá státní televize WDR kvůli aféře změnila program a v rámci mimořádného vysílání se odpovědní programoví ředitelé snažili o uklidnění situace. Slovo „ekosvině“, které v dětské písni zaznělo, označili za absolutně nevhodné a znovu se veřejnosti omluvili.

„Jako muzikant, jenž se na tom podílel, bych se chtěl omluvit všem, kteří se i přesto, že to bylo označeno jako satira, cítili dotčeni,“ prohlásil sbormist Željo Davutović s tím, že i dětem bylo údajně řečeno, že se má jednat o parodii.

„Připomíná to fanatismus Hitlerjugend“

„Je mi z toho opravdu zle. Jak může něco tak odporného připustit veřejnoprávní instituce? Připomíná to fanatismus, který známe z historických dokumentů o Hitlerjugend či z dětských pořadů palestinských televizí. To už je jen krůček k tomu, aby se v německých obchodech začaly objevovat nápisy „Starým vstup zakázán“. Německo se pod taktovkou eko a multikulti fanatiků opět propadá do propasti. Měli bychom se mít, jako ostatně vždy, před naším sousedem na pozoru!“ okomentovala v minulosti video poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová-Zahradníková.