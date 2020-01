Terorista či bojovník za svobodu? Ladislav Jakl poukázal na dvojí metr v českých médiích

„Ne, nebudu teď mluvit o tom, jak bývali okřikováni ti, co varovali českou veřejnost, že uvnitř české muslimské obce mohou být a nejspíše i jsou lidé napojeni na muslimské teroristické extremisty. Radost z toho, že se naplnily nějaké obavy, přece může mít jen škodolibý člověk,“ napsal na svých internetových stránkách Ladislav Jakl.

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání poukazuje na skutečnost, jak byli dříve označováni ozbrojenci bojující proti Bašáru Asadovi.

„Vzpomínáte, jak byli označování válečníci, bojující proti syrské vládě? I v očích našich politiků i na stránkách našich médií to byly demokratické síly, hodny naší podpory. Říkalo se jim třeba „umírněná opozice“ (je přece normální, že umírněná opozice střílí na vládní síly) a byly vyzdvihovány (a naší částí světa i reálně podporovány) síly celého spektra protivládních povstalců. Kdo tehdy (2012) poukazoval na to, že rozhodující vliv mezi povstalci získala organizace An-Nusrá napojená na strukturu Al-Kajdá, býval ignorován nebo rovnou označován za dezinformátora,” myslí si.

Ladislav Jakl dále ukazuje na dvojí metr používaný v České republice, neboť souzený bývalý pražský imám údajně „pouze“ pomáhal ozbrojencům bojujícím proti legitimnímu syrskému prezidentovi.

„A co že to provedl tehdejší pražský immám? Za co je dnes souzen? Spolu se svým bratrem a svou švagrovou, českou islámskou konvertitkou, se angažovali právě ve prospěch An-Nusrá, hrdinně přece bojující proti prý zločinnému Asadovi. To jsou paradoxy, že. Vždyť dnes souzený Šehadeh jen pomáhal těm, kdo byli tehdy našim hlavním mediálním proudem označováni div ne za bojovníky za demokracii,” uvedl mediální expert.

Podle jeho názoru je přirozeně správné, že tito lidé jsou v Česku souzeni. Jakl by si ale prý přál, aby se osobnosti veřejného života přiznali k tomu, že se spletli při hodnocení těchto lidí a jejich činnosti.

„Jistěže je správně, že za takové činy dnes přichází soud. Jen tak nějak neslyším, že by někdo z těch, co nám malovali válku v Sýrii jako boj našich kamarádů proti tamní diktatuře, řekl: nojo, to jsem se teda asi pletl…” uzavřel své vyjádření k probíhajícímu soudu s bývalým pražským muslimským duchovním.

Bývalý pražský imám Shehadeh

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh, který čelí obvinění z podpory terorismu, se v úterý u soudu přiznal, že pomohl svému bratrovi a jeho manželce odjet do Sýrie, kde se připojili k teroristům. Shehadeh dále řekl, že neuznává české právo, neboť nerozhoduje podle práva Šaríja.