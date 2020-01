Írán zveřejní údaje o příčinách havárie ukrajinského letadla na příkaz Chameneího

„Jakmile byl nejvyšší vůdce informován o katastrofické chybě v protivzdušné obraně země, svolal mimořádné zasedání Nejvyšší rady národní bezpečnosti země, aby tuto záležitost prostudoval. Potvrdil, že příčiny incidentu a výsledky vyšetřování budou zveřejněny čestně a transparentně na základě výsledků zasedání,“ informovala společnost IRIB.

Černá skříňka ze sestřeleného letadla bude vyslána k dekódování do Francie. Uvedl to vedoucí oddělení vyšetřování havárií organizace civilního letectví Hassan Rézaifar. Sdělila to agentura IRNA.

Neodpustitelná chyba

Dříve jsme psali o tom, že osobní letadlo Boeing 737-800, které havarovalo 8. ledna poblíž Teheránu, bylo omylem sestřeleno v důsledku „lidské chyby“. To je uvedeno v prohlášení generálního štábu ozbrojených sil Íránu.

„V důsledku lidské chyby a náhodou bylo toto letadlo sestřeleno,” praví se v prohlášení, které zveřejnila státní televizní a rozhlasová společnost IRIB.

V generálním štábu dodali, že sestřelili letadlo, protože se přiblížilo k důležitému vojenskému objektu. Jak se poznamenává v prohlášení, došlo k tomu „za podmínek zvýšené bojové pohotovosti“ spojené s možnou reakcí USA na raketové útoky na americké základny v Iráku.

Íránský prezident Hassan Rúhání nařídil učinit nezbytná opatření pro kompenzaci za sestřelené letadlo. Kromě toho íránský lídr prohlásil, že Teherán bude katastrofu nadále vyšetřovat.

„Vyšetřování bude pokračovat za účelem stíhání podle zákona, a pro určení příčiny této velké tragédie a neodpustitelné chyby,” uvedl Rúhání ve svém prohlášení na Twitteru.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina očekává od Íránu plné uznání viny, oficiální omluvu, potrestání vinných a úhradu kompenzací.

Letadlo Boeing 737-800 letecké společnosti Ukraine International Airlines (UIA), které vykonávalo let z íránské metropole do Kyjeva, havarovalo v noci na 8. ledna brzy po odletu z letiště Imáma Chomejního. Zahynulo 176 lidí: 167 cestujících z Íránu, Ukrajiny, Kanady, Německa, Švédska a Afghánistánu a také devět členů posádky.