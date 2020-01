„Zcenzurujte si šatník!“ Politolog varuje před „nevhodným“ chováním na zámořských lodích

„Máte v plánu utéci zimě na palubu zámořské lodi? Tak si dejte pozor, jestli s vámi nepluje i politická korektnost. Druhý největší organizátor okružních plaveb na světě Carneval Cruise Line vydal nařízení, podle kterého je na palubě zakázáno nošení triček a jiného oblečení, na kterém jsou pohoršující sdělení, ukazuje nahotu, obscénnosti a nebo sexuální výzvy,” napsal politolog na svém Facebooku.

Robejšek případným zájemcům o plavbu doporučil, aby si před případnou cestou „zcenzurovali” svůj šatník.

„Navíc nemají být na oblečení etnické, rasistické anebo nenávistné výrazy. Tak si předem zcenzurujte šatník,“ dodal.

Robejšek proti politické korektnosti

Petr Robejšek dlouhodobě vystupuje proti takzvané politické korektnosti. Dříve dokonce podnikl tour po českých městech v rámci svého programu s názvem „Bez politické korektnosti“.

Podle jeho slov se v případě politické korektnosti jedná o způsob myšlení, který a priory vylučuje jisté možnosti vývoje situací, a rovněž vylučuje některé náhledy na události. Považuje to za jisté „zastrkávání hlavy do písku“, na které navazuje myšlení, že se něco neděje, protože si nepřejeme, aby se to dělo.

„Názorově sjednocená společnost je diktatura“

Politolog dříve varoval před snahami názorově sjednotit společnost. Podle jeho názoru je názorově sjednocená společnost ve skutečnosti diktaturou. Reagoval tak na příležitostná vyjádření některých českých osobností o tom, že „česká společnost je rozdělená“, respektive nejednotná.

„Stěžovat si na nejednotnost společnosti je bláhové. Zaprvé proto, že žádná společnost nemůže být názorově sjednocená. Rozdílné názory jsou odrazem rozdílných zájmů. A zadruhé, protože není žádoucí, aby byla názorově sjednocená. Spor o správná řešení patří k demokracii, protože v ní lidé mohou – na rozdíl od diktatury – své zájmy svobodně uskutečňovat,“ napsal dříve Petr Robejšek a dodal, že nejednotnost názorů je neoddělitelně spjatá s demokracií.