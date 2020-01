Francie nepřijme nejkritizovanější ustanovení důchodové reformy

V sobotu se v Paříži koná další rozsáhlá demonstrace proti důchodové reformě. Protest doprovází nepokoje. Právě včera byla zorganizována první stávka v tomto roce proti důchodové reformě. Uvádí se, že průvod začal včera na náměstí Republiky.

Demonstranti měli kromě tradičních sloganů proti reformě křičet i urážky a výzvy k sebevraždě na adresu policie. Policie použila k uklidnění situace slzný plyn nejméně dvakrát a zadrženo bylo v průběhu demonstrace 16 osob.

Penzijní reforma

Francouzský premiér Édouard Philippe ve středu 11. prosince minulého roku oznámil hlavní parametry důchodové reformy, jejichž příprava způsobila masivní stávky a protesty v celé zemi.

Philippe uvedl, že cílem reformy je zjednodušit důchodový systém a dosáhnout jeho stability v souvislosti se stárnutím populace. Pracovníci si ponechají možnost odejít do důchodu ve věku 62 let, nicméně pro získání plného důchodu budou muset Francouzi pracovat až do věku 64 let.

Minimální důchod pro zaměstnance na plný úvazek bude 1000 eur měsíčně. Tato situace způsobila největší kritiku.

Premiér slibuje

Uvádí se, že francouzský premiér Philippe zaslal odborům dopis, ve kterém uvedl, že toto pravidlo bude z návrhu dočasně vyloučeno. Očekává se, že daný návrh zákona bude předložen francouzskému parlamentu v únoru.

Přes množství ústupků oproti původnímu plánu odbory říkají, že budou i nadále protestovat. Proti reformě jsou zejména ti pracovníci, kteří mají nyní právo odejít do důchodu dříve než ve věku 62 let, jako jsou železniční pracovníci a dokaři. Podle nových plánů budou všechny výjimky odstraněny a věk odchodu do důchodu bude stejný pro všechny.

Stávky a demonstrace

Dne 5. prosince začaly ve Francii celostátní stávky proti penzijní reformě, kterou ohlásila vláda. V důsledku té mohli někteří Francouzi, například pracovníci v dopravě, ztratit řadu privilegií a zvláštních režimů pro odchod do důchodu.

V důsledku stávky byl v celé zemi značně narušen provoz hromadné dopravy, jako metra, vlaků či tramvají. Během tohoto období došlo k několika masovým protestům i v jiných francouzských městech.