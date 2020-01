Putin: Minské dohody nemají jinou alternativu pro vyřešení krize na Ukrajině

„Mluvili jsme podrobně s paní Merkelovou o urovnání ukrajinské krize. Podle vzájemného názoru zůstávají minské dohody bez alternativy pro normalizaci situace na jihovýchodě Ukrajiny. Je důležité, aby se naplnily specifické úkoly stanovené během našich nedávných setkání v normandském formátu,“ řekl Putin novinářům po schůzce.

Ruský prezident se rovněž dotkl tématu zákona o zvláštním postavení Donbasu. Podle něj by se měl stát trvalým.

„Velmi doufáme, že ukrajinská strana začne realizovat dohody o politické regulaci. Prodloužení zákona o zvláštním postavení Donbasu je dobrým krokem správným směrem, ale zákon by měl být neomezený, jak je stanoveno v minských dohodách. Je nutné upevnit zvláštní status Donbasu v ukrajinské ústavě, což je také zachyceno v minských dohodách,“ řekl.

Prezident upřesnil, že chápe složitost vnitřně politického procesu na Ukrajině, ale pokud chtějí všechny zúčastněné strany dosáhnout konečného urovnání, je nutné vydat se cestou realizace minských dohod.

Jednání mezi Putinem a Merkelovou začala ve 14:30 moskevského času a trvala déle než tři a půl hodiny, což je o hodinu déle, než bylo plánováno.

Otázka Donbasu

Ukrajinské úřady zahájily v dubnu roku 2014 vojenskou operaci proti samozvané Luhanské lidové republice a Doněcké lidové republice, které po převratu na Ukrajině v únoru 2014 vyhlásily svou nezávislost. Podle posledních údajů OSN se obětí konfliktu stalo asi 13 tisíc lidí.

Diskutuje se o otázce řešení situace na Donbasu, a to i během setkání kontaktní skupiny v Minsku, která v září roku 2014 již přijala tři dokumenty upravující kroky k odstranění eskalace konfliktu. I po dohodě o příměří mezi stranami konfliktu však přestřelky pokračují.

Na prvním summitu tzv. normandské čtyřky za tři roky (Francie, Německo, Rusko a Ukrajina), který se konal v Paříži 9. prosince minulého roku, strany přijaly společnou úřední zprávu a dohodly se, že se setkají za čtyři měsíce v Berlíně, aby pokračovaly v práci na řešení situace na Donbasu.

Ve zprávě bylo zdůrazněno, že minské dohody zůstávají základem pro práci v normandském formátu a do konce března 2020 se počítalo s rozvedením sil na třech nových místech na Donbasu. Lídři také do konce roku vyzvali k zastavení palby na Donbasu. Kromě toho vyzvali kontaktní skupinu, aby zajistila výměnu vězňů na Donbasu do konce roku, a aby Červenému kříži poskytla „plný a bezpodmínečný přístup ke všem zadrženým osobám“.