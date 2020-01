Gazprom: Rusko samostatně dokončí výstavbu Nord Stream 2

Ředitel ruské plynárenské společností Gazprom Alexej Miller v neděli 12. listopadu v pořadu televize Rossija 1 prohlásil, že Rusko je schopno bez pomoci jiných zemí dokončit výstavbu plynovodu Nord Stream 2 a to i navzdory omezujícím opatřením Spojených států.

Uvedl, že technologická rizika jsou dnes pokrývána vlastní kapacitou společnosti Gazprom, která je největším exportérem zemního plynu na světě. Ředitel společnosti ale zároveň dodal, že dokončení projektu bude trvat déle, než se předpokládalo.

„Dnes jsou technologická rizika řešena našimi zařízeními, a proto bude Nord Stream 2 dokončen. Samozřejmě to bude vyžadovat trochu více času, ale nenarážíme na technologické překážky, které by bránily tomu, abychom to dokázali vlastními silami,“ řekl Miller v pořadu Moskva. Kreml. Putin na televizní stanici Rusko 1.

Otázkou jsou termíny

Tento týden prezident Vladimir Putin uvedl, že během jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou hovořili o výstavbě Nord Stream 2.

Na tiskové konferenci Putin zdůraznil, že Rusko bude moci navzdory západním sankcím dokončit plynovod bez pomoci zahraničních partnerů.

Putin uvedl, že dokončení pokládky potrubí bude posunuto o několik měsíců, plynovod Nord Stream 2 by měl být spuštěn do konce roku 2020 nebo do prvního čtvrtletí 2021.

„Otázkou jsou termíny. To je jediná otázka, která vyvstává v této souvislosti,“ dodal prezident.

Evropa jen vyhraje

Angela Merkelová také vyjádřila názor, že Nord Stream 2 musí být dokončen navzdory omezujícím opatřením Spojených států. Extrateritoriální sankce Washingtonu označila německá kancléřka za nesprávné.

Podle ní je Nord Stream 2 ekonomickým projektem a evropské země tím jen vyhrají, když bude plynovod spuštěn.

„Každý má zájem o diverzifikaci svých dodávek plynu, ale je to velmi důležitý projekt,“ řekla Merkelová během tiskové konference v Moskvě.

„Těší mě, že bylo dosaženo velmi dobré dohody o tranzitu plynu přes Ukrajinu,“ dodala.

Plynovod Nord stream 2

Plynovod Nord stream 2 počítá s položením dvou linek plynovodu od ruského pobřeží přes Baltské moře k Německu. Povede také přes teritoriální a výhradní ekonomické zóny Finska, Švédska a Dánska.

Proti plynovodu vystoupila Ukrajina, která se bojí, že přijde o svoji roli dopravce ruského plynu, kromě ní také Polsko, Litva a Lotyšsko, země, které považují projekt za politický. Stavbu také kritizují Spojené státy, které se snaží aktivně prosazovat na území Evropy svůj zkapalněný zemní plyn (LNG).

Podporu stavby plynovodu opakovaně vyslovovala německá vláda a rakouská vláda. Trvaly na tom, že projekt upevní evropskou energetickou bezpečnost, a zdůrazňovaly spolehlivost Ruska jako energetického dodavatele.

Z Moskvy opakovaně znělo, že Nord stream 2 je absolutně komerční a konkurenční projekt. Jak dříve říkal ruský prezident Vladimir Putin, stavba plynovodu nepředpokládá zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu.