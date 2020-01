V Moskvě se řeší osud Libye. Ondráček prozradil, jaký je rozdíl mezi ruskou a americkou diplomacií

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček se na svém Facebooku vyjádřil k tomu, že do Moskvy přijela delegace libyjské Vlády národní jednoty vedená Fáizem Sarrádžem, aby jednala s hlavou Libyjské národní armády (LNA) maršálem Chalífou Haftarem.

Ondráček u této příležitosti zmínil, jaké je rozdíl mezi americkou a ruskou diplomacií. A uvedl, v jakém případě by se „skláněl“ před ruským lídrem Vladimirem Putinem.

„Přátelé, zatímco vrcholem americké „diplomacie“ je kobercové bombardování z výšky 10 km, ta ruská (Putinovská) přivede znepřátelené strany až k jednacím stolu a podpisu příměří. Pokud se toto povede i v Libyi, tak klobou dolů před V. V. Putinem. Mezinárodní vliv Ruska velmi rychle roste. Co si o tom myslíte vy? Váš názor mě zajímá,“ stálo v jeho příspěvku na Facebooku.

K příspěvku pak připojil odkaz na článek, který o schůzce pojednává. Co se týče komentářů, lidé s ním souhlasili a psali, že „Putin je diplomat“, zatímco „USA umí pouze zabíjet lidi“.

„Myslím si ,že to je jedině dobře ,pro svět i pro normální lidi na planetě...,“ podělila se o svůj názor jedna z uživatelek.

Jednání v Moskvě

Někteří však tak optimističí nebyli: „Podepsat příměří můžou, je jen otázka, jak dlouho jim to vydrží.“

Komunistický poslanec svým příspěvkem poukazoval na to, že maršál Chalífa Haftar bude v Moskvě jednat s premiérem Vlády národní jednoty Libye Fáizem Sarrádžem. Právě hlavním městě Ruska se má rozhodovat o tom, zda bude podepsána dohoda o příměří.

„Schůzka se plánuje, proběhne na základě iniciativy prezidentů RF a Turecka,“ oznámil Sputniku zdroj, podle kterého budou na jednání přítomni i zástupci ministerstev zahraničí Ruska a Turecka.

Lev Děngov, jenž má na starosti ruskou kontaktní skupinu pro Libyi, řekl, že by Sarrádž a Haftar měli v Moskvě dohodnout „podmínky budoucího urovnání v Libyi a mohou i podepsat detailní dohodu o příměří“.

Dnes jsme informovali o tom, že maršál Chalífa Haftar již do Moskvy dorazil a že premiér Sarrádž má do hlavního města dorazit v průběhu pondělí.

Uvádí se, že do Ruska by měl spolu se Sarrádžem dorazit i Chálid Mišrí, předseda vysoké rady státu, která v Libyi zastává funkci senátu. Haftarovi má dělat doprovod Akil Sálih Ísá, předseda parlamentu, který působí na východě Libye. Stejně tak do země údajně zavítají turečtí ministři zahraničí a obrany Mevlüt Çavuşoglu a Hulusi Akar.

Návrh příměří

Při sobotním jednání prezidenti Ruska a Turecka Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan vyzvali všechny strany, aby od půlnoci 12. ledna ukončily boje a okamžitě usedly k jednacímu stolu. Haftar tento návrh uvítal, ale slíbil, že útok na libyjské hlavní město bude pokračovat. Sarrádž také vystoupil za příměří, ale s podmínkou, že se stáhne armáda Haftara, která od dubna loňského roku útočí na Tripolis.

V noci na neděli Libyjská národní armáda a Vláda národní jednoty vyhlásily pozastavení bojových akcí od půlnoci místního času. Obě strany zároveň uvedly, že odpoví na jakékoliv porušení příměří.

Situace v Libyi

Libyjská národní armáda v neděli večer informovala, že sestřelila turecký dron s náboji do minometů. Tiskové středisko operačního velitelství operace Al-Karama uvedlo, že je to porušení příměří. Dron sestřelila rota mučedníka Abdulláha al-Utayriho, která je součástí 128. pěšího praporu.

Po svržení a vraždě libyjského lídra Muammara Kaddáfího v roce 2011 Libye prakticky přestala existovat jako jednotný stát. V současné době v zemi panuje dvojvládí.

Na východě země zasedá lidem zvolený parlament a na západě v hlavním městě Tripolisu je u moci Vláda národní jednoty v čele s Fáizem Sarrádžem, která byla zformovaná za podpory OSN a EU.

Úřady ve východní části země jednají nezávisle na Tripolisu a spolupracují s Haftarovou armádou, která se od dubna pokouší dobýt Tripolis.

Rusko se opakovaně vyslovilo pro ukončení bojů a pro obnovení dialogu k urovnání libyjské krize.