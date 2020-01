„Právě Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor.” Wałęsa zkritizoval politiku Polska vůči Rusku

Bývalý polský prezident Lech Wałęsa zkritizoval Varšavu za to, že nepozvala ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavy 75. výročí osvobození koncentračního táboru Osvětimi, a dal to do souvislosti s rozhodnutím nynější hlavy státu, že se nezúčastní akcí v Izraeli. Wałęsa o tom promluvil v rozhovoru pro Onet.