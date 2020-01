Co ještě nevíme o hlavních postavách seriálu Hra o trůny?

Zdá se to neuvěřitelné, ale Hra o trůny trvala celých osm let, než jsme se dočkali kontroverzního konce. Mnozí se nadále nemohou smířit s rozuzlením celého příběhu a poukazují na řadu nezodpovězených otázek, které tvůrci seriálu nechali stranou. Některé z nich zveřejňujeme v tomto článku.

Co se stane, pokud se Sansa provdá?

Co si v Západozemí myslí o mladém Starkovi?

Sansa nakonec získala , co chtěla. Sever je svobodný, svůj život má ve svých rukou a může být konečně královnou. Je dokonce pravděpodobné, že se provdá a založí rodinu. Co to ale znamená? Její manžel bude králem. Znamená to ale, že bude tradičním králem, který převezme veškerou moc nad Severem? To nevíme.

Tyrionovy argumenty byly dostatečné, aby přesvědčily Nejvyšší lordy Západozemí, aby podpořili korunovaci Brana Starka. Nicméně není jasné, jak reagoval zbytek země. Nejenže jeho právo na železný trůn je dosti vrtkavé, království, které dříve patřilo Starkům, vyhlásilo nezávislost a již ani není součástí Západozemí.

Lze dosti pochybovat o tom, že Bran bude dobrým králem. Postaví se navíc celá země za člověka, jehož rodina už nepatřila mezi Nejvyšší lordy Západozemí? Napíše o tom něco George R. R. Martin? Doufejme.

Je Tyrion lordem rodu Lannisterů?

Jakožto poslední žijící potomek Tywina Lannistera je zcela logické, že Tyrion má nyní stát v čele rodu Lannisterů. Nicméně to zatím není zcela jasné. Jedním z důvodů je to, že Tyrion vystupuje pouze jako jeden z rádců na Branově radě. Tryrion navíc zabil předešlého Nejvyššího lorda rodu Lannisterů. Jedná se o velmi závažný zločin, který budou muset nejspíše lidé v Západozemí vyřešit, aby se Tyrion mohl ujmout svého titulu.

Co Varys slyšel v plamenech?

Všichni víme, že Varyse v mládí zmrzačil muž, který používal černou magii. Varys v příběhu tvrdil, že jeho přirození v plamenech pozřel hlas, který něco říkal. Tato chvíle podle Varyse předurčila zbytek jeho života.

Byl rodinný původ Jona Sněha někdy ohlášen veřejně?

Na to jak důležitá postava Varys je, je záhada, proč nevíme, co mu přesně hlas říkal.

Odkrytí původu Jona Sněha byl obrovskou událostí v seriálu Hra o trůny. Tato skutečnost nejvíce ohrožovala Daenerys. Bylo jasné, že jakmile tajemství vyšlo na povrch, nebude ho možné dlouho skrývat.

Nicméně celou dobu to vypadalo, že nikoho vůbec netrápí, že mají před nosem legitimního následníka trůnu. Podle všeho navzdory Varysovým snahám tuto informaci rozšířit, nikdy se o tom nedozvědělo více než pár lidí, kteří znali pravdu.

Vypadá to, že všichni souhlasili s tím, že Bran se má stát králem. Je ale těžko uvěřitelné, že se toto královské tajemství podaří dlouho ututlat.

Proč Daenerys přeskočilo?

Mnohým jistě došlo, že Daenerys byla dost bláznivá i mnoho let před tím, než se rozhodla vtrhnout do Západozemí. Byly i další okolnosti, které ji tlačily více k propasti.

Byla Arya Azor Ahai?

Nicméně v seriálu je jasně zaznamenán velmi napjatý okamžik, kdy si Daenerys uvědomí, že se město vzdalo. Dívá se na Rudou baštu a v tu chvíli se rozhodne spálit celé město na popel. Daenerys vždy ráda mluvila o pálení měst na popel, je přesto záhada, proč ji zrovna přeskočilo.

Bájný Azor Ahaiem měl být údajně muž, který si to kdysi vyřídil s bílými chodci. Právě toto vítězství je drželo stranou po tisíce let. Věštba říkala, že Azor Ahai se znovu zrodí, aby opět porazil Nočního krále.

Takže na základě tohoto proroctví se dá usoudit, že Azor Ahai je ve skutečnosti Arya Stark. Nicméně v seriálu to není nikde vyřčeno. Navíc další části proroctví říkají, že jim mohli být Daenerys nebo Jon. Na konci poslední sezóny se ale proroctví už ani nezmiňovalo.

Uměl Bran cestovat v čase?

Největší otázku však budí nadpřirozené schopnosti Brana. Konkrétně se jedná o okamžik, kdy se Bran v současnosti spojí s Hodorem v minulosti a v zásadě z něj učiní Hodora. Z toho plyne, že když Bran zkoumal minulost, tak tam doslova byl a mohl ovlivňovat děj. Šílené, nemyslíte? Možná si to mysleli i tvůrcové seriálu, neboť se k tomu již v příběhu nikdy nevrátili.

Možná na tyto otázky dokáže odpovědět i sám mistr Martin, pokud se odhodlá svou knihu konečně vydat.