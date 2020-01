Onkoložka uvedla symptomy rakoviny slinivky břišní

Podle slov onkoložky nemají nemocní zjevné symptomy, proto si první příznaky rakoviny pletou se žaludečními bolestmi nebo bolestmi zad.

„Tento orgán se nachází za žaludkem, proto často vznikají bolesti v zádech,“ řekla lékařka.

Tyto bolesti lidé často považují za problémy s meziobratlovými ploténkami, vysvětlila Algulová.

Dodala, že dalším symptomem je žloutnutí pokožky a koule oční, což vzniká kvůli tomu, že slinivka břišní začíná tlačit na žlučovod.

Z rizikových faktorů vývoje rakoviny slinivky břišní vyzdvihla lékařka nedostatek cvičení, nadváhu, konzumaci alkoholu a kouření. Platí to rovněž pro cukrovku a zánět slinivky břišní.

Spojení mezi rakovinou a srdečními chorobami

Na konci listopadu se objevily informace o tom, že podle amerických vědců lidé, kteří porazili rakovinu, umírají na srdeční či cévní choroby mnohem častěji než ostatní. Výsledky průzkumu byly zveřejněny v časopise European Heart Journal.

„Dalšími nemocemi je ohroženo stále více lidí, kteří překonali rakovinu. U mladých lidí s rakovinou je riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění výrazně vyšší než u lidí, kteří rakovinu neměli,“ uvedl autor studie Nicholas Zaorsky.

Skupina vědců z lékařských amerických institucí během 40 let pozorovala celkem tři miliony pacientů. Ukázalo se, že 11 procent těch, kteří porazili rakovinu, následně zemřelo na mozkovou mrtvici nebo kardiovaskulární onemocnění. V průměru byla pravděpodobnost úmrtí kvůli srdečním potížím u pacientů, kteří vyhráli boj s rakovinou, dvakrát až šestkrát vyšší. Vědci také odhalili, že u pacientů do 55 let s touto diagnózou, se riziko zvyšuje téměř desetkrát.

Studie také ukázala, že po překročení věku 75 let se riziko úmrtí kvůli srdečním onemocněním u vyléčených onkologických pacientů, ve srovnání s jinými věkovými skupinami, snížilo.

Kromě toho pacienti s rakovinou dělohy, prostaty, močového měchýře a štítné žlázy častěji umírali na srdeční choroby, než na ty onkologické.

Zaorsky rovněž podotkl, že sice nestudoval účinky rakoviny na srdeční buňky, ale zdůraznil, že léky používané k chemoterapii by mohly poškodit stav srdce.