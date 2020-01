Věra Jourová odpověděla poslanci Evropského parlamentu na obvinění vůči Rusku ze „zkreslování“ historie 2. světové války

„My v Evropské lidové straně nemůžeme akceptovat Putinovy pokusy přepsat historii. Přestože Sovětský svaz utrpěl během války obrovské ztráty a jeho vojáci projevili hrdinství, nelze popřít, že pakt Molotov-Ribbentrop vedl k vypuknutí druhé světové války," prohlásil.

Poslankyně Evropské lidové strany a bývalá lotyšská ministryně zahraničí Sandra Kalnieteová označila Stalina za „Hitlerova spojence“. Podle ní SSSR údajně dovolil Německu zaútočit na západní Evropu a nechal Velkou Británii o samotě s vojsky wehrmachtu.

Současně místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová prohlásila, že je nepřijatelné srovnávat SSSR s nacistickým Německem.

„Nesmíme zapomenout na to, co sovětští vojáci dokázali během druhé světové války, když Německo bylo nepřítelem SSSR. Sovětští vojáci utrpěli obrovské ztráty,“ zdůraznila.

Usnesení Evropského parlamentu o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy

Evropské usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy (2019/2819(RSP)) bylo přijato loni v září, přičemž dokument podpořili všichni zástupci parlamentu EU z České republiky ze stran ANO, Piráti, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a SPD. Dokument však nepodpořila europoslankyně Kateřina Konečná z KSČM.

Mimo jiné dané usnesení zdůrazňuje, že 2. světová válka byla zahájena v důsledku smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení.

„Vzhledem k tomu, že v přímém důsledku paktu Molotov-Ribbentrop, po němž následovala smlouva o hranicích a přátelství uzavřená dne 28. září 1939 mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem, byla Polská republika napadena nejprve Hitlerem a dva týdny poté Stalinem – což znamenalo ztrátu nezávislosti pro tuto zemi a bezprecedentní tragédii pro polské občany…“ píše se v usnesení europarlamentu.

Dokument rovněž dává do souvislostí dění za komunismu a fašismu: „Připomíná, že nacistické a komunistické režimy prováděly masové vraždění, genocidu a deportace a zapříčinily ve 20. století ztráty na životech a omezení svobod rozsahem nevídané v celé lidské historii.“

Rozbití Československa

Ruský prezident Vladimir Putin na tiskové konferenci, která se konala dne 19. prosince 2019, připomněl, že sovětská vojska vstoupila do Polska „poté, co polská vláda ztratila kontrolu nad svými ozbrojenými silami a nad tím, co se děje na území země“. Zdůraznil, že se polská vláda v té době „nacházela někde v okolí polsko-rumunské hranice“ a „s nikým na toto téma nediskutovala“.

Den poté Putin na schůzce prezidentů zemí SNS předložil údaje o tom, co polské úřady učinily, když Německo začalo uplatňovat nárok na část československého území.

„Současně s Německem požadovaly podíl na kořisti... požadovaly, aby jim také byla předána určitá část Československa,“ uvedl Putin.

Polské MZV ke slovům ruského prezidenta uvedlo, že jeho výroky vzbuzují „obavy a údiv“ a „představují falešný obraz událostí“. Varšava totiž již několik let zastává názor, že SSSR v roce 1939 zaútočil na Polsko stejně jako hitlerovské Německo.

Za jeden z důkazů viny Sovětského svazu v Polsku považují podepsání sovětsko-německé smlouvy o neútočení (tzv. pakt Molotova-Ribbentropa), který byl uzavřen dne 23. srpna 1939 v Moskvě. Obsah smlouvy neodporoval článkům mezinárodního práva a praxi uzavření mezistátních smluv. Současně byl podepsán tajný dodatečný protokol obsahující rozdělení sfér zájmů SSSR a Německa. Do zóny vlivu Moskvy se dostala část Pobaltí, Západní Bělorusko, Západní Ukrajina a Besarábie. Evropská hranice SSSR tím byla posunuta na západ.