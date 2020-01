Vědci vysvětlili, při jakém režimu praní zůstává prádlo v nejlepším stavu

Nový výzkum ukázal, že režim studeného a rychlého praní je nejen ideální pro většinu typů tkanin a dává možnost oblečení, aby si udržovalo svůj vzhled déle, ale má také řadu dalších výhod. Výsledky jsou uveřejněny v časopise Dyes and Pigments.

Britští vědci z Leedské univerzity testovali různé režimy konvenčních domácích praček z hlediska jejich vlivu na oblečení a životní prostředí.

Napodobovali průměrné domácí praní a naložili do praček 12 tmavých a osm světlých triček spolu se čtverečky z bílé látky, které se používaly jako testy stálosti barev. Jako prací prostředek byl použit prací prášek Ariel s biologickými přísadami a jako studijní předměty byly použity skutečné dávky špinavého prádla poskytnuté britskými spotřebiteli.

Během experimentu byly porovnány dva režimy: třicetiminutový prací cyklus při teplotě 25 stupňů a 85minutový cyklus při 40 stupních, oba s rotací 1600 otáček za minutu. V obou režimech bylo provedeno 16 pracích cyklů, po kterých byl proveden chemický rozbor odpadní vody, který umožnil fixaci barviv uvolněných z oblečení, a mikrovlákna byla shromážděna na filtrech a zvážena.

Výsledky ukázaly, že při studeném a rychlém praní se v odpadních vodách nacházelo poloviční množství plastových a bavlněných mikročástic a vláken a také o 74 procent méně barviva než při dlouhodobém praní v horké vodě. Přitom se výsledek praní podstatně nelišil.

Počet mikrovláken vytvářených během praní je na jedné straně nepřímým ukazatelem poškození oděvů, na druhé straně tento parametr umožňuje posoudit, jak rychle se filtry v pračce ucpou, a také posoudit poškození životního prostředí.

Při každém praní se uvolňují statisíce mikrovláken, která se odplavují do kanalizace. Je známo, že mikroplastické částice padající do oceánu a dalších vodních nádrží, kde zůstávají po mnoho let, představují obrovské nebezpečí pro obyvatele moří a řek.

„Laboratorní a skutečné spotřebitelské testy ukázaly, že snížení pracího cyklu a teploty vody může výrazně prodloužit životnost oděvů a snížit počet barviv a mikrovláken emitovaných do životního prostředí,“ uvedl vedoucí výzkumu Richard Blackburn v univerzitní tiskové zprávě.

Kromě toho režim chladného a rychlého praní může výrazně ušetřit vodu a elektřinu.

„Je dobře známo, že v takovém režimu jsou náklady na elektřinu a vodu sníženy. Výsledky výzkumu nám pomáhají pochopit, že to také chrání vzhled oděvů, šetří peníze za jejich výměnu a také pomáhá chránit životní prostředí,“ říká Neil Lant, jeden z autorů výzkumu. „Pokroky v technologii pracích prostředků, zejména s použitím odolných složek, jako jsou enzymy, umožňují spotřebitelům dosáhnout lepších výsledků s chladnějším a rychlejším praním.“

Jako alternativní řešení, kdy oděvy vyžadují dlouhé praní v horké vodě, autoři navrhují použití speciálních sáčků na praní.