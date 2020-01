Na letišti Domodědovo přistálo mimořádně letadlo na nedokončenou přistávací dráhu

K přistání došlo v 12:17 SEČ, letadlo letělo po trase Sabetta (Jamal) – Moskva.

„Přistání proběhlo v normálním režimu. V důsledku incidentu někdo nebyl zraněn,“ dodala tisková služba.

Zástupci pohotovostních služeb regionu upřesnili, že incident se stal s letadlem Superjet 100. Podle předběžných informací nebyla poškozena paluba. Dráha, na které letadlo přistálo, nebyla dosud uvedena do provozu.

Ve federální agentuře pro leteckou dopravu bylo zahájeno vyšetřování daného incidentu. Rezort rovněž potvrdil, že letadlo dříve nebylo poškozeno.

Nouzová přistání na moskevkých letištích

Loni v červnu jsme informovali o tom, že Boeing 737 mířící do Berlína nouzově přistál v Moskvě.

Nečekaný problém zaznamenali piloti Boeingu 737 poté, co vzlétli z moskevského letiště Vnukovo. Letoun mířící do německého hlavního města musel let přerušit a nouzově přistát.

Na palubě bylo 101 cestujících. Podle dostupných informací problém hlásil snímač turbodmychadla. Piloti se proto rozhodli let přerušit a vrátit se zpět na letiště Vnukovo. Ve společnosti Utair, které letadlo patří, uvedli, že během letu vypadly kyslíkové masky.

Loni v květnu měsíc na moskevském letišti Šeremeťjevo nouzově přistál Suchoj Superjet 100, který směřoval do Murmansku. Po tvrdém přistání letoun se 78 lidmi na palubě začal hořet. Nehoda si vyžádala 41 obětí.

Incident v Tumeni

Loni v listopadu dopravní letoun Suchoj Superjet 100 úspěšně nouzově přistál na letišti v Tumeni. Stalo se tak poté, co se mu porouchal motor. Informoval o tom zdroj z leteckého dispečinku, který je obeznámen se situací.

Podle nejnovějších informací provedlo dopravní letadlo Suchoj Superjet 100 nouzové přistání na letišti v Tumeni. Důvodem k takovému kroku se stalo to, že letadlu selhal levý motor.

Jednalo se o stroj letecké společnosti Yamal Airlines, který letěl z Tumeni do Petrohradu. Již po vzlétnutí letadla se objevily jisté problémy, a tak bylo letadlo nuceno přistát.

V té době se mělo na palubě letadla nacházet až 80 pasažérů a čtyři členové posádky, tvrdí zdroj. Mluvčí dopravní společnosti zdůraznil, že při incidentu nikdo nebyl zraněn.

Kromě toho mluvčí zdravotnického oddělení daného regionu prohlásil, že na letiště bylo vysláno celkem osm záchranných týmů a dva týmy z centra pro katastrofy.

Na místě zasahovalo také 39 záchranářů a 14 kusů techniky, uvedlo tiskové oddělení krajského ředitelství ministerstva pro mimořádné události.