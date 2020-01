Premiéři V4 a Rakouska jednali v Praze. Jaká témata projednávali?

Jednání se zúčastnili premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Po asi hodinovém jednání se k nim pak připojil i rakouský kancléř Sebastian Kurz. Země si na dnešním jednání potvrdily, že mají na otázku migrace stejný názor.

Český zástupce na jednání V4 Andrej Babiš na tiskové konferenci sdělil, že co se týká tématu migrace, všechny země se shodly na totožném názoru. Tím je, že řešením migrace nejsou kvóty na přerozdělování migrantů. Podle něj musí být reforma migračního systému založena na souhlasu všech států. Dodal, že nikdo nesmí za dané země rozhodovat, kdo v nich bude žít.

Systémové řešení

„My musíme systémově vyřešit migraci, my musíme zabránit ilegální migraci. Nemůžou pašeráci rozhodovat o tom, kdo přichází do Evropy. A my budeme rozhodovat o tom, kdo v našich zemích bude žít,“ sdělil na konferenci.

„Také jsme hovořili, že je nutné zachovat konkurenceschopnost Evropy, stejně tak ji ještě spojit s ochranou klimatu,“ dodal.

K tématu sdělil rakouský kancléř, že je nutné chránit vnější hranice Evropské unie před převaděči a zamezit nelegální migraci.

Na jednání se politici zabývali víceletým finančním rámcem Evropské unie na roky 2021 až 2027. Všichni se rovněž shodli na tom, že by mělo směřovat méně peněz na unijní administrativu. Babiš k věci dodal, že by se nemuselo ani tolik financí dávat na bezpečnost, jelikož členové jsou často součástí NATO, a tak náklady sami zvyšují kvůli závazkům ze Severoatlantické aliance.

Obchod je důležitý

Zástupce Rakouska Sebastian Kurz zmínil , že státy Visegrádské skupiny jsou příjemci, ovšem Rakousko je v případě unijních peněz čistým plátcem. Uvedl, že ale také vidí nemalé náklady na administrativu a je nutná redukce. K věci ještě dodal, že ale trvá na jedné věci. Týká se to jaderné energie, kdy nechce, aby se peníze z fondu, který by měl podle Evropské komise pomoci státům v přechodu na uhlí, mohly využívat na rozvoj jaderné energie.

Premiér Babiš zmínil, že důležitý je obchod. Připomněl, že včera (15. ledna) podepsal prezident Trump dohodu s Čínou. „My si myslíme, že je potřeba, aby Evropa našla řešení a obchodní dohodu,“ dodal. Uvedl, že se bavili rovněž o zahraniční politice. Sdělil, že se shodli na tom, že Evropa musí být aktivní.

Další téma, které přišlo na řadu, bylo například i rozšiřování Evropské unie. Sám český premiér Babiš se vyslovil s tím, že by si přál, aby se unie přihlásila ke svým slibům a zahájila přístupové dialogy se Severní Makedonií.

Posilování významu jádra

Maďarský zástupce Viktor Orbán zmínil migraci, konkurenceschopnost, téma klimatu či rozšiřování unie. Se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim se shodli na tom, aby se mohly účastnit velké debaty o budoucním fungování Evropské unie a jejích institucí i státy západního Balkánu.

Co se týče jaderné energetiky, pak Česko, Slovensko a Maďarsko mají zájem na posilování významu jádra ve svém energetickém mixu, na druhou stranu Rakousko usiluje, aby se od jaderné energetiky odklonila celá Evropa.

Sociální spravedlnost

Ze strany slovenského premiéra Petera Pellegriniho zaznělo, že transformace na uhlíkovou neutralitu musí být sociálně spravedlivá a nemůže ohrozit vývoj regionů, které zatím žijí z těžby uhlí. Zároveň dodal, že dostavba jaderné elektrárny v Mochovcích odpovídá předpisům. Tím pádem se mohou cítit v bezpečí jak slovenští, tak i rakouští občané.

Polský předseda vlády sdělil, že hovořili o konkurenceschopnosti, dle jeho slov je tato otázka klíčová. On sám považuje za obrovský úspěch to, že na jednání hovořili o tom, jak zvedat konkurencepschopnost Evropské unie. Dodal, že hovořili také o mezinárodním obchodu. Vyjádřil se rovněž k uhlíkové neutralitě. Podle jeho slov mají evropské země na cestě k neutralitě různé startovací pozice. „Naši partneři v Evropě chápou, že musíme jít na cestě k neutralitě delší a složitější cestou, bude to trvat déle a vyžádá si to vyšší prostředky,“ dodal.