Americký Senát schválil obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou

Na danou chvíli byl dokument podpořen 89 senátory. Proti se vyjádřilo devět zákonodárců. Hlasování pokračuje.

Dokument nyní bude předán na podpis prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. Starší poradkyně prezidenta USA Kellyanne Conwayová prohlásila pro novináře (pořad vedl kanál C-Span), že Trump vyjádřil připravenost dohodu podepsat v nejbližší době.

Dohoda USMCA, která střídá dohodu NAFTA, byla uzavřena lídry tří zemí v listopadu rolu 2018. Do dnešních dnů ale nebyla ratifikována americkým Kongresem. Předtím byla schválena dolní komorou amerického parlamentu.

Cla na evropská auta

Ministryně obrany Německa a předsedkyně Křesťanskodemokratické unie Německa Annegret Krampová-Karrenbauerová potvrdila, že Spojené státy vyhrožovaly zavedením cel na evropská auta, jestli nebude zvýšen tlak na Írán ohledně jeho aktivit v jaderné oblasti.

Noviny The Washington post přinesly informace o tom, že USA vyhrožovaly Německu, Francii a Velké Británii cly ve výši 25 % na dovážená auta z Evropy, pokud by země nezvýšily tlak na Írán ve věci jeho jadernému programu. Podle novin se to stalo o týden dříve, než evropské státy oznámily zahájení tzv. mechanismu JCPOA (jaderná dohoda, pozn. red.) pro řešení sporů, což odůvodnily tím, že Írán odmítl plnit své závazky v rámci jaderné dohody.

Na tyto zprávy zareagoval íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf. Ten evropské státy zkritizoval a uvedl, že prodaly zbytky JCPOA, aby se vyhnuly americkým clům. „Pokud chcete prodat svou čestnost, jděte do toho. Nepředstírejte však vysokou morálku a právní ospravedlnění. Nemáte je,“ zareagoval Zaríf na Twitteru.

Podle agentury AFP německá ministryně obrany informace o vyhrůžkách potvrdila, neuvedla ale, kdy zazněly, a zdůraznila, že Berlín nepodporuje politiku maximálního tlaku, kterou vůči Íránu prosazuje Washington. Politička také ujistila, že mechanismus pro řešení sporů byl spuštěn nedávným rozhodnutím Íránu odstoupit od posledního klíčového omezení v jaderné dohodě ohledně počtu obohacovacích centrifug (o tom Írán informoval 5. ledna, mechanismus byl spuštěn 14. ledna, pozn. red.).