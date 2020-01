Vědci vysvětlili, k čemu může vést syndrom vyhoření

Specialisté studovali data účastníků rozsáhlé „Studie rizik aterosklerózy v různých komunitách“ (ARIC). Za tímto účelem si vybrali informace o 11,5 tis. osobách v dospělém věku (v průměru jim bylo 57 let). V průběhu studie vědci vyhodnotili lékařské ukazatele a údaje z dotazníků od počátku 90. let do roku 2016, kdy u řady účastníků byla na základě výsledků EKG odhalena fibrilace síní.

Během testů se účastníkům měřil krevní tlak, glukóza, cholesterol a zaznamenávali se údaje o srdečních chorobách. Během 20 let se u jednoho z pěti (2,2 tis. lidí) vyvinula fibrilace síní.

Účastníci studie byli také požádáni, aby vyplnili dotazník a vyhodnotili úroveň své agresivity a emocionálního vyhoření. Měli uvést i své příznaky: rozptýlení, únava, ospalost, snížená sexuální touha, pocit beznaděje a agrese. Hodnocen byl také životní styl člověka, jeho fyzická aktivita a přítomnost špatných návyků.

V důsledku toho vědci dospěli k závěru, že riziko rozvoje fibrilace síní je u lidí se syndromem vyhoření vyšší o 20 procent. Podobné výsledky měli i ti, kteří užívali antidepresiva. U nich byla zaznamenána o 21 procent větší pravděpodobnost fibrilace síní.

„Pojistka“ proti infarktu a mrtvici

Jedním z nejvíce akutních nevyřešených problémů moderní medicíny je boj proti ateroskleróze. Toto onemocnění je příčinou vývoje většiny patologií kardiovaskulárního systému, včetně srdečního infarktu a mrtvice.

Aby se předešlo aterogenezi, tak se kromě syntetických léčiv, například třídy statinů, dnes aktivně vyvíjejí účinné přírodní analogy postrádající vedlejší vlastnosti. Jak ukazuje práce vědců ruské univerzity, česnek je extrémně slibná surovina pro tyto preparáty.

Vědec vysvětlil, že přípravky na bázi česneku budou schopny udržovat průchod krevních cév a dokonce rozpustit plaky. Zároveň absence vedlejších účinků umožní doporučit jejich dlouhodobé, a dokonce celoživotní, použití. Dodal, že česnek zabraňuje hromadění cholesterolu v intimně-mediální vrstvě vnitřních stěn krevních cév, čímž zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.