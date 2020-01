Lavrov: Nečinnost EU v situaci se Sputnikem Estonsko je skvrnou na její pověsti

„Pokud jde o konkrétní opatření týkající se Sputniku, myslím si, že je to nepřijatelné. A skutečnost, že EU to celkem polyká, nemůže udělat nic - to je další skvrna na pověsti Evropské unie. Takových skvrn jsme viděli docela dost,“ uvedl Lavrov na tiskové konferenci o výsledcích ruské diplomacie v roce 2019.

Situace kolem Sputniku Estonsko

V prosinci obdrželi pracovníci agentury od estonské policie a pohraniční stráže přímé hrozby zahájení trestního stíhání v případě, že nezruší pracovní poměr s nadřízenou organizací.

Tyto činy jsou odůvodňovány sankcemi, které zavedla Evropská unie 17. března 2014 proti řadě fyzických a právnických osob ve světle událostí na Ukrajině. Sankce EU však byly zavedeny nikoli proti MIA Rossia Segodnia, ale osobně proti generálnímu řediteli agentury Dmitriji Kiseljovovi.

K situaci se vyjádřil i ruský prezident Vladimir Putin, který oznámil, že ruské úřady budou dělat všechno pro to, aby Sputnik podpořily v jeho činnosti v jiných zemích. Vysoce postavený zdroj v Moskvě Sputniku oznámil, že k akcím estonských úřadů mají vztah britští kurátoři a že to bude vzato v úvahu při přijetí v nejbližší době symetrických opatření vůči britským médiím v Rusku.

Estonské ministerstvo zahraničí označilo sankce proti Sputniku za otázku „obrany Evropy“

Estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu se včera vyjádřil k sankcím vůči Sputniku Estonsko. Ministr je označil za otázku „obrany Evropy“.

Vysvětlil, že Tallinn nevede sankční politiku Evropské unie proti Sputniku, ale proti generálnímu řediteli MIA Rossia Segodnia Dmitriji Kiseljovovi, na kterého byly uvaleny osobní sankce.

„Nemá to nic společného se svobodou médií, je to všechno spojeno s obranou, obranou Evropy, svobody,“ řekl Reinsalu.